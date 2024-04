Na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana bodo nocoj ob 18. uri pripravili premiero lutkovne predstave Samson in Roberto: Fjordski razgled. Ta je nastala kot adaptacija dveh knjig iz serije Samson in Roberto norveškega pisatelja Ingvarja Ambjørnsena, Dediščine po stricu Rin-Tin-Taju in Vražjih vran, ki sta uvrščeni tudi na predlagani seznam del za bralno značko prve in druge triade osnovne šole. Za priredbo besedil sta poskrbeli Nika Bezeljak, ki je predstavo tudi režirala, in Maša Radi Buh, dramaturginja uprizoritve.

Predstava ponuja zgodbo o psu Samsonu in mačku Robertu, ki v podedovanem obmorskem hotelu z imenom Fjordski razgled ustvarita utopično skupnost družbenih odpadnikov in sanjačev; med njimi so poleg njiju še jazbečevka Greta, vidra Oli, pura učiteljica Cviliberg in štrk po imenu von Noj. Pri vodenju in oskrbi gostišča se srečujejo z raznovrstnimi gosti in mnogimi zapleti, ki ponujajo paleto razmislekov o tem, kaj je normalno, kaj sprejemljivo in kaj je vprašljivo – ter kako je drugačnost lahko tudi pozitivna. V prigodah živalske druščine se odpirajo različna vprašanja, ki se dotikajo sobivanja v skupnosti, a tudi aktualnih družbenih vprašanj, kot so finančne skrbi (revščina, davki in plačilo za opravljeno delo), dostopnost (kako bo pri njih prenočila riba?), solidarnost, družbena izključenost in zvezdništvo, pri tem pa uprizoritev poudarja medsebojno sprejemanje, empatijo in iskrenost, pa tudi duhovitost in nagajivost. Likovno podobo in scenografijo je zasnoval Enej Gala, kostumografijo Nina Čehovin, avtor glasbe je Tomi Novak, nastopajo pa Miha Arh, Voranc Boh, Aja Kobe, Maja Kunšič, Iztok Lužar in Martin Mlakar. Predstava je namenjena občinstvu od 9. leta starosti naprej.