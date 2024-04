Na celjskem sodišču so opravili predobravnavni narok za Tanjo Čajavec in Suzi Kvas, ki jima evropsko javno tožilstvo očita goljufijo na škodo Evropske unije (EU). Čajavčevi, direktorici družbe Griffin, bodo sodili za tri kazniva dejanja goljufije in preslepitve, Kvasova, direktorica javnega zavoda Socio, pa je obtožena pomoči pri tem kaznivem dejanju. Sodili bodo tudi pravnima osebama, pri katerih sta direktorici zaposleni, torej družbi Griffin in javnemu zavodu Socio. A kot je povedala Kvasova potem, ko je že zapuščala sodišče, močno obžaluje, da je zavod Socio kot partner sodeloval v projektu programa socialne aktivacije težko zaposljivih ljudi, saj o nepravilnostih, ki naj bi se dogajale, niso vedeli nič.

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU na tožilstvo že pred petimi leti podal kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in dve gospodarski družbi. Po opravljenih preiskovalnih dejanjih je evropsko javno tožilstvo proti vsem štirim vložilo obtožnico in ta je prestala vse preizkuse. In tako sta prvoobtoženi treh kaznivih dejanj Čajavčeva in Suzi Kvas sedli na zatožno klop. Skupaj z njima se je na sodišču znašla tudi zastopnica javnega zavoda Socio Mateja Zidanšek. Vse tri so krivdo zavrnile. Na zatožno klop bi moral sicer sesti tudi zastopnik družbe Griffin Robert Bezenšek, ki pa ga ni bilo oziroma je na sodišče kot zakoniti zastopnik prišel Andrej Hostnik. A je sodnik Marko Brišnik s sklepom Hostnika nato razrešil. Kot je obrazložil, je bil Bezenšek sprva predlagan za pričo v tem postopku, ker statusa priče nima več, pa ni ovir, da družbo zastopa kdo drug. Sodnik bo zato predobravnavni narok za Bezenška, kot zastopnika družbe Griffin, opravil ločeno.

Javni zavod pomagal Griffinu do projekta

V sodni dvorani sicer obtožnice nismo slišali, je pa ob odhodu s sodišča evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler razkrila, da tožilstvo prvoobtoženi Tanji Čajavec očita goljufijo na škodo EU, skupaj s kaznivim dejanjem preslepitve pri pridobitvi posojila oziroma ugodnosti. Očitek se nanaša na prijave v letu 2017 za izvedbo projekta socialne aktivacije, za katerega se je prvoobtožena prijavila s svojo družbo Griffin, v prijavi pa je že takrat navajala okoliščine, ki niso držale. »Med drugim potrebne delovne izkušnje in strokovno usposobljenost zaposlenih, ki naj bi delali kot strokovni sodelavci oziroma vodje teh projektov. Kar se tiče obtožene Kvasove, pa gre za projektno partnerstvo, prijavo za projekt je namreč družba Griffin dala skupaj z javnim zavodom Socio. To je družbi Griffin prineslo dodatne točke, ki so bile ključne, da je bila družba za projekt tudi izbrana. V nadaljevanju je ta družba prijavljala tudi stroške oseb, ki pri teh projektih niso opravljale nobenih aktivnosti, za nameček so si obračunavali tudi potne stroške,« je pojasnila tožilka Frank Eler. Skupaj naj bi direktorici in njuni družbi oškodovali EU in državo za 647.000 evrov.

A tako Čajavčeva kot Kvasova in Zidanškova so vztrajale, da so vsi očitki neutemeljeni. Enako meni tudi Damir Ivančič, ki zastopa javni zavod Socio, saj da so bili vsi projekti izvedeni. Je pa Ivančič sodišču ponovno predložil ugovor pravne narave, ki ga je senat enkrat že zavrnil. »Po mojem mnenju gre za kršitev ustavno zagotovljene pravice do sodnega varstva, ker tožilstvo pred vložitvijo obtožnice ni vložilo tudi zahteve za preiskavo,« je opozoril Ivančič. A kot je pojasnila tožilka Frank Eler, gre v tem primeru za posebnost postopka, ki teče po uredbi o evropskem javnem tožilstvu, zakon o kazenskem postopku pa za te postopke izrecno izključuje sodno preiskavo. »V tem primeru tečejo posamezna preiskovalna dejanja, v tej konkretni zadevi pa je zaslišanje prič že opravil preiskovalni sodnik,« je dejala tožilka. Za omenjena kazniva dejanja je sicer zagroženih do osem let zapora.