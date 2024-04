June je leta 1936 zanosila s svojim fantom Donom, ki je bil takrat poročen z drugo žensko. Ethel May je Donu, ko je izvedela za hčerino nosečnost, zagrozila s policijo in mu naročila, naj se izogiba June. Jack Nicholson se je rodil leta 1937 v New Jerseyu.

June je bila v času Jackovega rojstva stara komaj 18 let in želela je postati zvezda. Da bi se izognila sramoti, ki bi jo družini prinesel zunajzakonski otrok, je Ethel May vzgajala Jacka kot svojega in se pretvarjala, da je June njegova veliko starejša sestra. Toda nihče se tega ni nikoli potrudil razložiti mlademu Jacku. Ta je odraščal, ne da bi vedel, kdo je njegov oče. Shorty, ki je bil poročen z Jackovo teto Lorraine, je prevzel to vlogo.

June se je odselila, ko je bil Jack star štiri leta, in se, najprej v Miamiju, posvetila karieri v svetu zabave. Jack se je pri 17 letih odpravil v Los Angeles, da bi se pridružil svoji »sestri« June, ki se je vmes preselila tja. »June je bila moja edina sorodnica na svetu,« je leta 1986 povedal za Rolling Stone. Nicholson se je zaposlil v pisarni studia MGM. Zaradi šarma mu je eden od producentov svetoval, naj se vpiše na igralske tečaje.

Leta 1974, ko je Nicholson posnel film Kitajska četrt, so v reviji Time predstavili podjetnega 37-letnika, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja posnel osupljivih 15 filmov in prejel oskarja za svoje delo v Letu nad kukavičjim gnezdom. »Zvezda z ubijalskim nasmehom,« je pisalo na naslovnici. Pred objavo so raziskovalni novinarji revije poklicali Nicholsona, da bi razčistili nekatera dejstva v zgodbi. Povedali so mu, da je njegov oče živ in da živi v New Jerseyu. Drugi udarec je bil veliko hujši: povedali so mu, da je njegova »mama«, Ethel May, pravzaprav njegova babica; njegova »sestra« June, pa da je njegova prava mati. Običajno umirjeni kavalir Nicholson je bil pretresen in je prosil Time, naj teh ugotovitev ne objavi.

Naslovnica revije Time iz leta 1974

Poklical je moža svoje tete. »Shorty, to je najbolj zajebana stvar, kar sem jih kdaj slišal,« piše v Nicholsonovi biografiji Jack's Life, ki jo je napisal Patrick McGilligan. »Po telefonu me je nekdo poklical in mi povedal, da je moj oče še vedno živ in da Ethel May v resnici ni bila moja mama, ampak da je moja mama v resnici June.«

Tako Ethel May kot June sta že umrli, ko je Jack izvedel za skrivnost. Pozneje je povedal, da je bilo odkritje sicer »dramatično, ni pa pustilo travm.«

Podobna zgodba: Pri 57 letih je ugotovil, da je njegova sestra v resnici njegova mama; pri 75 je izvedel, kdo je oče