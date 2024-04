Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve zdaj že pokojne babice v postopku svojega osebnega stečaja, s čimer naj bi Finančno upravo RS (Furs) oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku. Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico Marijo Juvan fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs.

Na začetku sojenja je Klavdija Snežič sodišče opozorila, da sta z Rokom Snežičem od lanskega decembra ločena. Nato je povedala, da je šlo med babico in Rokom za neverjetno povezanost. Z babico pa je bila v zelo dobrih odnosih tudi sama. Spomnila se je tudi dne, ko je njen takratni mož prišel domov z večjo kuverto, na njegovo prošnjo pa je v njej naštela 400.000 evrov, večinoma z bankovci za 500, nekaj pa tudi za 100 evrov. Kot je pojasnila, je babica želela, da se Rok reši dolgov, ki so nastali zaradi iger na srečo, ter da prekine poslovne in zasebne stike z Nenadom Đukićem.

Povedala je še, da sta bila babica in dedek zelo varčna, velik del denarja pa da je dedek zaslužil z opravljanjem cenitev gozdov. Po njenih besedah je babica po osamosvojitvi prinesla denar iz ene od bank v Avstriji, hranila pa bi ga naj kar doma, saj da slovenskim bankam ni zaupala.

Kot priča je danes nastopil tudi oče. Povedal je, da sta bila njegova danes že pokojna tast in tašča precej premožna, nenazadnje naj bi kar nekaj premoženja podedovala po starših in stricu iz ZDA, pa tudi sama sta dosti zaslužila ter malo porabila. Potrdil je tudi, da je bil Rok babičin ljubljenec, ki mu je tudi v preteklosti kdaj že posodila denar. Pomagala pa sta tudi njemu in njegovi soprogi, ko sta gradila hišo, deloma s posojilom, nekaj denarja pa sta jima tudi podarila. Dodal je še, da sam ne ve, kje sta denar hranila, o dolgovih svojega sina pa ni vedel povedati ničesar.

Na sodišču bi morala danes pričati tudi Snežičeva mati, vendar je ni bilo, ker naj ne bi dobila vabila. Nadaljevali bodo 9. aprila, ko na sodišču pričakujejo Đukića, sodnico mariborskega sodišča Nevenko Đebi, prek videokonference iz Avstrije pa Johannesa Athemsa.