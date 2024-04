V Evropski komisiji so se s tem odzvali na torkove izjave Janše, da je na podlagi dokumentov, ki jih je evroposlanec Milan Zver uspel pridobiti o lanskem obisku Jourove v Sloveniji, potrjen sum o vmešavanju komisarke v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije. Ker se je obisk zgodil le deset dni po odločitvi ustavnega sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o RTV, si ga je po besedah Janše in Zvera mogoče razlagati kot nedopusten politični pritisk na ustavno sodišče, ki je po obisku Jourove spremenilo svojo odločitev.

V Bruslju so danes še enkrat zavrnili očitke, da je Jourova poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij ter se vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije. Poudaril so, da je Jourova pristojna za področje vladavine prava in vsa ključna vprašanja, povezana z njo. Sestanki z najvišjimi predstavniki sodstva in ustavnih sodišč v članicah EU so tako del njenega dela.

V Bruslju so še zatrdili, da se Jourova ob dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom ni pogovarjala o Radioteleviziji Slovenija, ampak o vladavini prava.

