Gault&Millau razglasil deset najboljših slovenskih restavracij

Uredništvo gastronomskega vodnika Gault&Millau je objavilo imena desetih restavracij, ki so jim podelili štiri kape in s tem naziv najboljše restavracije v Sloveniji. Sporočili so tudi, kdo je postal šef leta 2024, ta naziv si je prislužil David Žefran iz kranjskogorske restavracije Milka.