Bulajićev legendarni film Bitka na Neretvi je daleč najdražji filmski spektakel, posnet na območju nekdanje Jugoslavije. V filmu so poleg jugoslovanskih zvezd, med katerimi so bili Ljubiša Samardžić, Milena Dravić in Velimir Bata Živojinović, zaigrali hollywoodski zvezdniki Orson Welles, Franco Nero, Yul Brynner, Sergej Bondarčuk. Film je bil nominiran za oskarja in prejel zlato nagrado na filmskem festivalu v Moskvi. Premiere v Sarajevu in na Beverly Hillsu so se udeležili Sophia Loren, Ronald Reagan in Josip Broz Tito. Promocijski plakat za film je ustvaril slavni slikar Pablo Picasso.

Rodil se je v Črni Gori, otroštvo pa preživel v Sarajevu. Po vojni si je našel prostor v Domu JNA v Zagrebu, kjer se je družil z mlajšimi povojnimi intelektualci. Filmsko režijo je študiral v Rimu, diplomiral je leta 1959, v karieri pa je asistiral velikim režiserjem, kot sta Federico Fellini in Vittorio De Sica.

Režisersko kariero je začel s kratkima filmoma Kamen in morje in Potepuška ladja (1953), leta 1959 pa je posnel svoj prvi celovečerni film Vlak brez voznega reda, ki je bil prikazan na filmskem festivalu v Cannesu.

Večino svojega življenja je delal na Hrvaškem, znan pa je predvsem po režiji filmov na temo druge svetovne vojne. Po poročanju Hrvaške radiotelevizije si je njegove filme po vsem svetu ogledalo več kot 500 milijonov gledalcev.