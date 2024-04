Borrell in Lenarčič sta v današnji skupni izjavi pozvala Izrael, naj izpolni obvezo in omogoči varen in neoviran humanitarni dostop do tistih, ki potrebujejo pomoč. Smrt sedmerice humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, ki so ljudem v palestinski enklavi dostavljali hrano, sta označila za grozljivo. Pričakujeta, da bo Izrael hitro izpolnil obljubo temeljite preiskave ponedeljkovega napada in ukrepanja proti odgovornim.

V izjavi sta izrazila pričakovanje Evropske unije, da bo Izrael izpolnil 25. marca sprejeto resolucijo Varnostnega sveta z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Unija pričakuje, da bo Izrael v celoti nemudoma in učinkovito izpolnil tudi ukrepe, ki mu jih je naložilo Meddržavno sodišče v Haagu. To je že konec januarja v tožbi Južne Afrike, ki Izraelu očita hude kršitve konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, Izraelu odredilo, da mora poskrbeti za nujno potrebno humanitarno pomoč za ljudi v Gazi

Spomnila sta še na obveznost Izraela po mednarodnem humanitarnem pravu, da vselej ščiti humanitarne delavce. Po podatkih mednarodne raziskovalne skupine Aid Worker Security Database je bilo v vojni v Gazi do sedaj ubitih najmanj 196 humanitarnih delavcev.