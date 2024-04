Kot piše v sporočilu za javnost, je Raiven na prvem v sklopu predevrovizijskih koncertov, ki jih bo obiskala v aprilu, s sloganom Jaz sem. Ti si. Veronika, združila mednarodno občinstvo, ki je njen nastop v Madridu pospremilo s prepevanjem v slovenščini in s silovitim aplavzom. Koncert je obiskalo več kot 2000 evrovizijskih oboževalcev.

»Za mano je ena najlepših izkušenj na odru, ki sem jih doživela v svoji karieri. Prvič sem doživela, da je toliko ljudi prepevalo mojo skladbo. Najbolj noro in navdihujoče se mi zdi, da ljudje, ki sploh ne govorijo slovensko, pojejo Veroniko,« je svoje vtise strnila Raiven.

Svojo koncertno adaptacijo skladbe Veronika je pevka obogatila s plesno izvedbo. Ob njej je nastopila plesalka Mateja Železnik, ki bo skupaj s člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana tvorila celoto gibalne ekspresije na velikem evrovizijskem odru, kot so jo nakazali v vizualni pripovedi ob predstavitvi skladbe.

Prvo dejanje evrovizijskega druženja v Španiji je imelo še poseben slovenski naboj, saj je dogodek v vlogi sovoditelja povezoval soavtor skladbe Veronika in lanskoletni slovenski predstavnik na Evroviziji, frontman skupine Joker Out Bojan Cvjetićanin.

»Z eno besedo bi to izkušnjo opisala kot evforija. Zelo je bilo naporno, ampak zelo nagrajujoče. Dobila sem priložnost, da sem lahko spoznala ostale nastopajoče, kar mi je še posebej dragoceno. Ne smatram se za pretirano socialno osebo, ampak se zelo veselim, da se bom družila z njimi še naprej,« so v sporočilu za javnost še navedli besede Raiven.

Veronika z 1,5 milijona ogledov youtubu

Predevrovizijska turneja se nadaljuje ta teden v Barceloni in Londonu ter prihodnji teden v Amsterdamu in Stockholmu. Še pred odhodom na Evrovizijo pa glasbenico čaka veliki koncert v Cankarjevem domu 21. aprila, kjer bo praznovala 10. obletnico svoje kariere. Na njem bo združila svetova elektro-popa in opere ter se sprehodila skozi svojo glasbeno retrospektivo.

To je februarja nadgradila z izdajo kratkometražnega albuma Sirena, pt. 1, kjer skozi prizmo glasbe prepleta introspekcijske uvide z zgodbami ikoničnih likov: Ofelije, lepe Helene (Ikona), Elektre (Elektrino srce), Carmen (Habanera) in Veronike Deseniške (Veronika).

Najbolj odmevna protagonistka Siren je zagotovo Veronika, katere vizualna pripoved dosega 1,5 milijonov ogledov na portalu youtube in več kot milijon poslušanj na platformi Spotify, piše v sporočilu za javnost.

Raiven bo na 68. izboru za pesem Evrovizije v prvem predizboru, 7. maja, nastopila pod zaporedno številko devet.