Kranjsko okrožno sodišče je 22. marca na tridesetletno zaporno kazen obsodilo 53-letnega moškega, ki naj bi na območju Kranja osem let sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice, poroča Gorenjski glas. Zaradi varovanja zasebnosti obeh oškodovank je sojenje potekalo v tajnosti.

Sodnica Nina Prosen je po poročanju omenjenega časnika obtoženega spoznala za krivega kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let (dve dejanji), spolnega nasilja (dve dejanji), spolne zlorabe slabotne osebe (dve dejanji), kršitve spolne nedotakljivosti ter prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Prav tako naj bi bil obtoženi obsojen za storitev kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter omogočanja uživanja prepovedanih drog ali prepovedanih snovi v športu. Za vsa dejanja mu je sodnica določila 40 let in šest mesecev zaporne kazni ter mu izrekla enotno kazen trideset let zapora.

Kazen, ki velja za najvišjo zakonsko predpisano zaporno kazen, sicer še ni pravnomočna. Obtoženemu je sodnica tudi podaljšala pripor, v katerem se je spolni predator znašel že 7. julija lani, oškodovanki pa je s premoženjskopravnima zahtevkoma napotila na civilno pravdo.

Obtoženi naj bi hčerki svoje zunajzakonske partnerice, od katerih starejša velja za slabotno osebo, sistematično fizično in spolno zlorabljal kar osem let. Kranjsko tožilstvo naj bi zadevo v obravnavo prejelo po redni poti, sprva zaradi surovega ravnanja, družinskega nasilja in spolne zlorabe, šele med sodno preiskavo pa se je izkazalo, da naj bi šlo za večletno zlorabljanje. Obtoženi naj bi se na pastorki spravil že v času, ko sta bili mladoletni, svoje početje pa naj bi tudi snemal in posnetke hranil. Grozljivosti za domačimi zidovi so se za žrtvi končale šele potem, ko se je mlajša pastorka odselila od doma in ravnanja spolnega plenilca prijavila policiji.

V obravnavi še drugi primeri spolnih zlorab

Vse navedene informacije je za Dnevnik.si potrdila tudi vodja Okrožnega državnega tožilstva v Kranju Marija Marinka Jeraj. Kdaj bo sodba pravnomočna in se bo obtoženi znašel za zapahi, je težko reči, je zaupala omenjena višja državna tožilka: »To bo odvisno od tega, kdaj bo predsednica senata izdala pisni odpravek sodbe in kako hitro bo ta vročena obtoženemu. Slednji bo imel potem še 30 dni časa za pritožbo.«

Na vprašanje, kdaj so na kranjskem okrožnem sodišču nazadnje komu prisodili 30 letno zaporno kazen, je Jerajeva odgovorila, da se v vsej svoji karieri, ki traja od leta 1994, ne spomni, da bi bil kdo obsojen na tako dolgo zaporno kazen. Spomnila je, da imajo vsa kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost svojo težo, medtem ko je šlo v zadnjem primeru celo za več hudih kaznivih dejanj.

Izvedeli smo še, da obtoženi krivde na predobravnavnem naroku ni priznal, zato tudi ni prišlo do sporazuma glede znižanja kazni. Po besedah Marije Marinke Jeraj na kranjskem tožilstvu sicer v tem času obravnavajo še več primerov hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivosti. Na kranjskem sodišču že potekajo preiskave v zvezi s tem, vložene so tudi obtožnice zoper storilce - tudi z območja Gorenjske. V enem primeru bo morda izkupiček podobno odmeven kot pri na 30 let kazni obtoženem Gorenjcu...