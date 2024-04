Kot je sporočila tajvanska agencija za gasilstvo, je število smrtnih žrtev danes naraslo na sedem, število poškodovanih pa na 736. Vse smrtne žrtve so iz okrožja Hualien, gorate regije ob vzhodni obali Tajvana, kjer je bilo žarišče potresa.

Sporočili so še, da je v mestu Hualien 77 ljudi še vedno ujetih v zgradbah. Število različnih nesreč, kot je škoda na stavbah ali infrastrukturi, se je povečalo na več kot 1100. Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen je sporočila, da bo v reševalnih operacijah sodelovala tajvanska vojska.

Zaradi potresa, ki je stresel območje malo pred 8. uro po lokalnem času (ob dveh po srednjeevropskem času), se je delno porušilo več stavb, pri čemer gasilci iz njih še vedno rešujejo ljudi. Na posnetkih, ki jih je predvajala lokalna televizija, je videti, kako so večnadstropne stavbe v Hualienu in drugod po potresu nagnjene. Zaradi zemeljskih plazov je zaprtih več cest na območju Hualiena.

Prvi potresni sunek je bilo čutiti po celotnem otoku, kasneje pa so sledili popotresni sunki, med njimi največji magnitude 6,5, ki so ga čutili tudi v prestolnici Taipei, kjer so začasno ustavili promet s podzemno železnico. Oblasti na Tajvanu, Japonskem in Filipinih so sprva izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje umaknile.

Najmočnejšemu potresu na Tajvanu v zadnjih 25 letih je doslej sledilo več kot sto popotresnih sunkov, poroča britanski BBC.

Direktor Uprave za vreme in seizmologijo v Taipeju Wu Chien Fu je dejal, da sta stroga regulacija potresne gradnje in osveščanje glede ravnanja v naravnih katastrofah preprečila najhujše na otoku, kjer se sicer pogosto tresejo tla.

Tajvanu je po potresu ponudilo pomoč več držav, med njimi Japonska in Kitajska.

Tiskovna predstavnica kitajskega urada za tajvanske zadeve Zhu Fenglian je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudarila, da so kitajske oblasti zelo zaskrbljene zaradi razmer na Tajvanu, jih spremljajo in so pripravljene ponuditi pomoč ob nesreči. Japonski premier Fumio Kishida pa je na družbenem omrežju X sporočil, da bo Japonska sosednjemu Tajvanu v težavah ponudila vso potrebno pomoč.

Zadnji tako močan potres na Tajvanu leta 1999 z magnitudo 7,6 je zahteval 2400 življenj.