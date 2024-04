Tajvanski gasilci poročajo, da so umrle štiri osebe, 711 je ranjenih. 77 oseb ostaja ujetih v ruševinah. Med potresom se je namreč zrušilo več zgradb.



Japonska meteorološka agencija je uvodoma izdala opozorilo pred valovi cunamija visokimi do tri metre, vendar je kasneje opozorila na valove višine do enega metra. Podobno opozorilo so izdale oblasti na Tajvanu.

Uvodni potresni sunek je bilo čutiti po celotnem otoku, kasneje pa so sledili popotresni sunki, med njimi največji magnitude 6,5, ki so ga čutili tudi v prestolnici Taipei, kjer so začasno ustavili promet s podzemno železnico.

Gre za najmočnejši potres na Tajvanu v zadnjih 25 letih, je novinarjem povedal direktor Uprave za vreme in seizmologijo v Taipeju Wu Chien Fu.

Potres leta 1999 z magnitudo 7,6 je zahteval 2400 življenj, Wu pa je opozoril, da lahko v prihodnjih dneh pride do še več podobnih sunkov, kot je bil jutranji.

