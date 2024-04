V tekočem večletnem finančnem obdobju 2021-2027 je 12 razvojnim regijam na voljo 460 milijonov evrov, pri čemer je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj minuli teden 20 milijonov evrov že razpisalo za spodbujanje zaposlovanja. V okviru poziva k dopolnitvam dogovorov za razvoj regij, objavljenega prejšnji petek, je tako na voljo še malenkost več kot 440 milijonov evrov, od tega nekaj več kot 286 milijonov evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in dobrih 154 milijonov evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Gre za sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike, to je s sredstvi iz evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada ter z denarjem iz integralnega proračuna. Pri kohezijskem skladu je sofinanciranje v obeh kohezijskih regijah 100-odstotno, pri evropskem skladu za regionalni razvoj pa je v Vzhodni Sloveniji 100-odstotno, v Zahodni pa 80-odstotno. V preteklem večletnem finančnem obdobju EU je bilo v okviru dogovorov za razvoj regij sofinanciranih 225 projektov, višina sofinanciranja pa je dosegla 446 milijonov evrov. Sama vrednost izvedenih projektov je bila še za okoli tretjino višja, je danes novinarjem povedal novi državni sekretar na ministrstvu Srečko Đurov, pristojen za regionalni razvoj.

Ključno merilo izvedljivost projekta v roku

Denar je sicer po statističnih merilih razvojne ogroženosti že razporejen med 12 razvojnih regij, do 30. septembra pa se morajo te skozi usklajevanja med lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in civilno družbo dogovoriti o projektih za sofinanciranje. Med projekti s šestih področij so podjetniški inkubatorji, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, zelena infrastruktura, neinfrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti ter dograditev državnega kolesarskega omrežja. Posebnost tokratnega poziva je po besedah kohezijskega ministra Aleksandra Jevška, da je skupen za vse omenjena področja, medtem ko je bil za prejšnje obdobje izpeljan ločeno po posameznih področjih. Sprememba omogoča, da se sredstva glede na kakovost in izvedljivost projektov prerazporejajo med regijami. Prve pogodbe bodo predvidoma podpisane že v tem letu, merilo pa bo pripravljenost in izvedljivost projektov.

Največ, to je skoraj okoli 340 milijonov evrov, je sicer na voljo za projekte oskrbe z vodo in ravnanja z odpadnimi vodami ter projekte za zeleno infrastrukturo oziroma ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Za trajnostno mobilnost je na voljo nekaj več kot 88 milijonov evrov, od tega za kolesarske povezave skoraj 82 milijonov evrov. Za podjetniške inkubatorje je medtem na voljo 10 milijonov evrov, je še razvidno iz poziva razvojnim regijam, do katerega lahko v celoti pod razdelkom javne objave dostopate na spletni strani ministrstva.

