Predsednik vlade Robert Golob je na začetku mandata na mestu podpredsednikov vlade oziroma v ministrski ekipi želel prvake vseh treh koalicijskih strank. Po tem ko je aktualna predsednica stranke SD Tanja Fajon sporočila, da se na izrednem volilnem kongresu 13. aprila ne bo potegovala za vnovičen mandat na čelu stranke, je premier po naših informacijah še naprej prepričan, da bi morali biti vsi predsedniki koalicijskih strank člani ministrske ekipe, če je želja, da vlada deluje normalno. Zaradi tega se zastavlja vprašanje, ali utegne priti do prevetritve resorjev v kvoti stranke, to je, ali bo moral tudi na kongresu izvoljeni novi prvak SD sesti med ministre. Fajonova je namreč podpredsednica vlade in zunanja ministrica Golobove ekipe, medtem ko noben izmed kandidatov za njenega naslednika ni del vladne ekipe.

Pretendenti za novega prvaka SD vodja poslancev Jani Prednik, ajdovski župan Tadej Beočanin in evropski poslanec Milan Brglez so na drugi strani doslej na s tem povezana vprašanja v javnosti odgovarjali, da ob menjavi vodstva stranke ne pričakujejo sprememb ministrske ekipe. Beočanin je tako za N1 dejal, da v ministrsko ekipo ob morebitni zmagi na kongresu ne namerava vstopiti, tudi če bi to zahteval premier. Jasen, da ostaja vodja poslancev ne glede na razplet internega dogajanja v SD, je bil tudi Prednik. Brglez pa je izpostavil, da je SD avtonomna stranka, ki bo sama sprejemala odločitve in nihče zunanji.

Ne pristajajo na pogojevanje

Ob tem ko trojica kandidatov vztraja, da v primeru izvolitve ne nameravajo zasesti nobenega od ministrskih položajev, na naše vprašanje, kako komentirajo stališče premierja oziroma, ali vendarle obstaja možnost, da bi novi predsednik stranke zamenjal koga na ministrstvih iz njihove kvote, iz SD sporočajo naslednje: »Delegatke in delegati bodo v soboto, 13. aprila, izbirali, kdo bo vodil Socialne demokrate v prihodnosti. O koalicijskem delu in morebitnih drugih odprtih vprašanjih bo izvoljeno vodstvo po kongresu govorilo s koalicijskima partnericama.«

Bolj konkretno pa je situacijo za Dnevnik komentirala še aktualna predsednica SD Tanja Fajon, ki poudarja, da je stranka od začetka mandata odgovorna koalicijska partnerica ter da morajo mnenja in ocene o tem, kakšna mora biti sestava ministrske ekipe, temeljiti na rezultatih ministrov. In podčrtala: »Organizacija in vodenje posamične koalicijske stranke pa je zadeva stranke same in ne vsebina koalicijskih dogovorov. Socialni demokrati se pripravljamo na volilni kongres s ciljem izvolitve vodstva in organov stranke, vprašanja dela v koaliciji pa niso vsebina, o katerih bo odločal kongres. Pričakujem torej tudi nasprotno, da se koalicijski partnerici ne bosta vmešavali v delo in organizacijo stranke Socialni demokrati.«