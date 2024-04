Ankaranski polotok z mestecem Ankaran in Krajinskim parkom Debeli rtič je eno izmed najpomembnejših turističnih središč naše obale. Je prava izbira za vse, ki radi odkrivate zelene kotičke neokrnjene narave, uživate v morskih razgledih in na raznolikih plažah.

Na jugu je polotok obdan z morjem, medtem ko na severu meji z Italijo in koprsko občino. To široko odprto okno v Sredozemlje že stoletja obiskovalce očara z izjemno lego in razgledi, naravnimi zalivi ter vinogradi in oljčniki, saj prinaša občutke domačnosti, sproščenosti in stik z naravo. Sloves tamkajšnjega podnebja z blagodejnimi učinki za zdravje je prispeval k razvoju zdraviliškega turizma in zdravstva. Zelenje, ki se spušča do morja, mir in pristnost, tako opišejo tukajšnje vzdušje.

Tam je vse kot na dlani. Redko poseljeni polotok sredi valov Tržaškega zaliva ponuja slikovite poglede proti vzhodu in sosednjim slovenskim obmorskim mestom, proti Kopru, Izoli in Piranu. Na zahodu se nizajo vrhovi Apeninskih Alp, pod katerimi italijanska morska obala izginja proti Gradežu. Celo slovenska prestolnica Ljubljana je oddaljena le uro.

Večji del varovanih naravnih posebnosti vas pričaka na območju krajinskega parka med plažo v Valdoltri in Lazaretom. V osrčju parka se nad zahodnim delom ankaranske obale (dolge 12 kilometrov) dviguje visok in zelo slikovit flišni klif s široko morsko plitvino, na vzhodu pa ob izlivu reke Rižane obala prehaja v ravnico. A tudi na obalni ravnici vzhodno od Ankarana si pri Svetem Nikolaju lahko ogledate edinstveni sredozemski slani travnik. Ravnina se nato nadaljuje na območje, ki ga zaseda koprsko pristanišče za mednarodni promet.

Od Debelega rtiča do najvišje točke Miljskega polotoka

Podajte se po poti naravne in kulturne dediščine naših krajev in spoznajte 15 znamenitosti otoka zelenih zakladov. Pot vas bo vodila vse od obale do Kaštelirja nad Elerji in najvišje točke Miljskega polotoka. Pohodniške poti, ki povezujejo polotok, obiskovalce očarajo v vseh letnih časih. »Spomladi se v rumene barve odenejo cvetovi brnistre, jeseni v rdečih odtenkih zažari ruj. Pozimi, ko zapiha burja, zašumijo listi zimzelenih oljčnikov. Na poteh skozi vinograde in hrastove gozdičke se vedno znova odpirajo slikoviti razgledi proti morju. Človek in narava sta tukaj prepletla številne zgodbe. Nekatere izmed njih smo v nadaljevanju zbrali za vas. Vabljeni, da se na pot podate tudi vi,« je v svojem pohodniškem vodniku Ankaranski polotok (najdete ga tudi na spletni strani) povzela Mateja Prinčič.

Če boste v družbi najmlajših, potem si pred prihodom v Ankaran naložite tudi aplikacijo Ankarijin časoplov. Gre za igrificirani vodnik po Ankaranu, s pomočjo katerega se boste podali na igrivo družinsko pustolovsko pot po Ankaranu, ki vas bo popeljala skozi čas. Sprejmite izziv, rešujte uganke, spoznavajte starodavne legende in mestne znamenitosti. In kdo ve, morda bo prav vam uspelo znova odkriti pozabljen Ankarijin zaklad.

Dogaja se tudi v sosednji Izoli

Po lanskoletnem zelo obiskanem velikonočnem Pomolu okusov so se tudi letos v Turističnem združenju Izola odločili, da sezono kulinaričnih dogodkov na prostem začnejo ob enakem času. Letos načrtujejo pet terminov, razporejenih spomladi in jeseni. Prvega in odlično obiskanega je Izola gostila minulo nedeljo, naslednji kulinarični dogodki pa se bodo zvrstili 4. maja, 8. junija, 21. septembra in 19. oktobra. Tudi letos se bodo na pomolu, ki obiskovalcem ponudi pristno vzdušje s pogledom na izolski svetilnik, Bele skale in čudovit sončni zahod, predstavili lokalni gostinski ponudniki. Tudi letos bo med njimi nekaj novih imen med vinarji, kulturnimi društvi, slaščičarji, ponudniki kraft piva, lokalnega gina in sadnih likerjev.

Posebnost prvega Pomola okusov je bila stojnica Orange Wine Festivala, ki je že napovedovala istoimenski mednarodni festival, posvečen oranžnim vinom. Ta bo navdušence nad belimi maceriranimi vini v Izolo privabil 26. aprila. Pomol okusov poteka v skladu s trajnostnimi usmeritvami, zato organizator obiskovalce prijazno poziva k ločevanju odpadkov, zaradi pričakovanega večjega števila obiskovalcev pa priporoča parkiranje na obrobnih parkiriščih in sprehod do prizorišča. Izbrane izolske restavracije vas še vse do 14. aprila vabijo na Dneve divjih špargljev. Okušali jih boste v različnih jedeh, ki jih bodo za vas pripravili izolski kuharski mojstri. Med sodelujočimi ponudniki so Gostilna Doro, Gostilna Korte, Gostilna Perla, Gostilna Sidro, Gostilna Istra, Gostilnica Gušt, Fast food Veni, Kmetija Medljan, Restavracija hotela Marina, Restavracija Kamin, Restavracija Parangal, Restavracija Pergola, Gostilna Bujol in Jadranka (avtokamp).