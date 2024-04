V Brestovici, kjer so na Krasu morju najbližje, pokukajo šparenge najprej na plan. Rekreativno-kulinarična prireditev Špargljada, ki jo lokalno turistično društvo Brest pripravlja v nedeljo, 7. aprila, z začetkom ob 9. uri, vključuje pokušnjo in razstavo raznovrstnih jedi, ki jih brestovske gospodinje pripravijo iz svežih divjih kraških špargljev. Izbirali boste lahko med 30 različnimi slanimi in sladkimi jedmi – od mortadele in žolce s šparglji do različnih pit, rižot, solat in peciva. Med njimi je najbolj značilna kraška frtalja iz divjih špargljev, jajc in pancete. Dali vam bodo napotke za nabiranje špargljev ter pripravo špargljevih jedi, pod obešenim pršutom pa boste lahko zabavno ugibali, koliko znaša njegova teža. Na prodajnih stojnicah boste lahko degustirali in izbirali med lokalnimi kmetijskimi pridelki in zelišči.

Koloosmica

Organizirano bo čezmejno vodeno rekreativno kolesarjenje po slovenskem in zamejskem Krasu. Z gorskega ali treking kolesa boste lahko opazovali kraško pokrajino s čudovito panoramo Tržaškega zaliva in Julijskih Alp na 25 kilometrov dolgi progi, ki poteka po kraških kolovozih in stezah. Vmesni postanek bo na kraški osmici v zamejskih Cerovljah in konec v Brestovici na Špargljadi. Startnina za Koloosmico z začetkom ob 9. uri znaša 20 evrov. Vključuje priložnostno majico, vodenje, prigrizek na osmici, frtaljo in kozarec pijače na Špargljadi.

Špargljev pohod

Poleg kolesarjev bodo na svoj račun prišli tudi pohodniki na čezmejnem krožnem vodenem pohodu, na katerem bodo dve uri in pol hodili po okoliških vzpetinah, kolovozih in skritih stezah v zgodnji pomladi prebujene kraške pokrajine, tudi po v požaru opustošeni gmajni. Cilj bo na Špargljadi. Startnina za Špargljev pohod z začetkom ob 9.30 je 8 evrov. Vključuje vodenje, prigrizek na poti, frtaljo in kozarec pijače na Špargljadi. Izhodiščna točka vsako leto bolj priljubljenega pohoda je nekdanja šola v Brestovici, nasproti nje je urejeno tudi parkirišče.

*** V Brestovici pri Komnu bo to nedeljo že tradicionalna 17. Špargljada, ki odpira svoja vrata v nekdanji brestovski šoli ob 11. uri. Rekreativci se začnejo zbirati že zjutraj.