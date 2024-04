Plavalka zavrača politiko World Aquatics o vključevanju spolov, ki je začela veljati 20. junija 2022, navaja mednarodno sodno telo.

Thomasova se s pravnim poudarkom trudi razveljaviti politiko, ki narekuje, da bi transspolni športniki iz moškega v žensko lahko tekmovali v ženskih kategorijah le, če bi prestopili pred 12. letom starosti ali preden bi dosegli drugo stopnjo Tannerjeve faze pubertete.

»Gospa Thomas se strinja, da je pošteno tekmovanje legitimen športni cilj in da je določena ureditev za transspolne ženske v plavanju primerna,« je sodišče v petek zapisalo v sporočilu za javnost.

»Vendar gospa Thomas tudi trdi, da so izpodbijane določbe neveljavne in nezakonite, saj jo diskriminirajo v nasprotju z olimpijsko listino, ustavo svetovnega vodnega športa in švicarsko zakonodajo, vključno z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,« je navedeno v sporočilu. »... in da takšne diskriminacije ni mogoče upravičiti kot potrebne, razumne ali sorazmerne za dosego legitimnega športnega cilja.«

CNN tudi poroča, da pravilnik določa, da bodo športniki, ki so predhodno uporabljali testosteron v okviru hormonskega zdravljenja za potrditev spola, lahko tekmovali na ženskih tekmovanjih le, če so testosteron uporabljali manj kot eno leto, če zdravljenje ni potekalo v času pubertete in če je raven testosterona v serumu spet na ravni pred zdravljenjem.

Upravni organ je takrat obljubil, da bo ustanovil novo delovno skupino, da bi razvil tekmovanja odprte kategorije za športnike, ki ne izpolnjujejo meril za moške ali ženske kategorije.

Avgusta je svetovno vodno gospodarstvo oblikovalo odprto kategorijo za transspolne športnike na oktobrskem dogodku svetovnega pokala v Berlinu za »vse spolne in spolne identitete«.

Danne Diamond, direktorica politike in programov pri Athlete Ally, zagovorniški skupini, ki si prizadeva za odpravo homofobije in transfobije v športu, je v petek za CNN povedala o Thomasovem primeru proti World Aquatics: »Transspolna politika World Aquatics povzroča veliko škodo transspolnim ženskam, ki so v družbi še posebej ranljive in so v družbi in športu deležne visoke stopnje nasilja, zlorab in nadlegovanja.«

»Prepoved ni pravično, pravilno ali razumno uravnoteženje pravic,« je dejala Diamondova. »Je izrazito nesorazmerna in ima za posledico izključitev praktično vseh transspolnih športnic iz mednarodnega vodnega športa.«

Sodišče je sporočilo, da datum obravnave za Thomasovo pravno izpodbijanje še ni bil določen.