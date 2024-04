Nepreslišano: Marko Radmilovič, publicist

Kar me muči, moti in celo včasih malo sili na slabost, je ta hudičeva samozavest, ki jo slehernik v naši državi brizga okoli sebe. Gibljemo se v oblakih načelnosti, vedenja, znanja, sposobnosti, nezmotljivosti. Stavkovni val, izrazi nezadovoljstva, dajanje v nič vsega in vsakogar, norčevanje in cinizem na vsakem koraku. Forsiranje ideje o izvoljenem ljudstvu, pod bančnimi računi, šminko in izbrano garderobo pa zakriti obrazi podeželske povprečnosti srednje Evrope.