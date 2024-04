Tudi vnaprej izgleda, da bo trgovina ostala država v državi. Zavezanost lokalni hrani je zgolj načelna, medijski spin, s katerim »dokazujejo« svojo družbeno odgovornost do okolja, iz katerega črpajo dodano vrednost. V resnici pa daleč od tega, da bi delovali v skladu z interesi potrošnikov. S širokim odpiranjem vrat hrani iz drugih okolij hitro uničujejo domačo pridelavo, ji onemogočajo razvoj in povečujejo odvisnost od uvoza, pa čeprav iz drugih članic EU.

Šele zdaj je med evropskimi kmeti dozorelo spoznanje, da povečini špekulativno prelivanje hrane iz enega dela sveta v drugega kmetijstvu na splošno škodi, saj se s tem da ustvarjati »presežke«, ki domače odkupne cene potisnejo pod mejo stroškov. Zato trgovinski sporazumi, s katerimi EU podpira izvoz avtomobilske in drugih industrij na čezmorske trge, evropskemu kmetijstvu predvsem škodujejo, saj ga izpostavljajo konkurenci hrane iz povsem neprimerljivih razmer in pogojev. Da ne govorimo o vplivu na okolje, ki ga takšna trgovina prinaša, mi pa plačujemo z vedno novimi omejitvami in izzivi.

Unija pod pritiski začenja razmišljati, kako bi trgovcem pristrigla peruti in omejila moč, vendar pa bo ob znanih razmerjih moči v Bruslju zanimivo videti, kaj se bo iz tega izcimilo. Upajmo, da ne kakšna abortirana uredba z visokoletečim naslovom, ki pa bo pomagala vzdrževati sedanje stanje. Če drugega ne, bo lahko dober izgovor, da se pri nas v naslednjem letu ali dveh na tem področju ne bo zgodilo nič.

Zaradi vsega tega bi morali tudi mediji bolj odločno opominjati vlado, da vseeno naredi kaj konkretnega v smeri zaščite domače prehranske verige. Zgolj z opazovanjem cepetamo na mestu. V Sloveniji so razmere še bolj dramatične kot drugod. Razdrobljeno pojemajoče kmetijstvo, težavni pogoji za pridelavo, pritiski urbanizacije pa tudi glasnih marginalnih skupin, ki bi prehrano prebivalstva reševale z vrtičkarsko logiko. Nismo posebno daleč od možnosti, da »demokratični miks« pozabi na zdravo pamet in prehransko verigo prepusti naključju, okoljskim aktivistom in dobri volji trgovcev.

Marko Višnar, Ljubljana