Na marčevski redni seji občinskega sveta Občine Domžale so domžalski vrtci pozvali k povišanju cen vrtca. Občinski svet je potrdil enotno mesečno ceno za prvo starostno obdobje v višini 691 evrov (7,52-odstotno povišanje) in ceno 499 evrov za drugo starostno obdobje (9,13-odstotno povišanje).

Vendar pa tokratno zvišanje cen ne bo bremenilo staršev, temveč občinski proračun, in to za okoli 768.000 evrov na letni ravni. Zakon o vrtcih namreč omogoča, da občinski svet odobri dodatne ugodnosti za starše. Občinski svet Občine Domžale je zato sprejel rebalans proračuna pri proračunski postavki za popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ter s tem zagotovil dodatna sredstva za plačilo razlike do polne cene programov vrtcev. S 1. aprilom so se torej spremenile cene programov, vendar za del cene, ki ga bo sofinancirala Občina Domžale, medtem ko prispevek staršev ostaja nespremenjen.

Osnova za izračun prispevka staršev ostaja enaka, kot je veljala od 1. junija lani. Delež povprečnega plačila staršev se zniža na 26,15 odstotka v ceni programa, delež Občine Domžale pa zviša na 62,67 odstotka. Večina domžalskih staršev je uvrščena v prvi dohodkovni razred in njihov prispevek znaša 35 odstotkov, približno 30 odstotkov staršev pa je v skladu s predpisi oproščenih plačila vrtčevskih stroškov. Kot je povedala županja Občine Domžale Renata Kosec, občina na letni ravni namenja okvirno sedem milijonov evrov za pokritje razlike do polne cene programov javnih vrtcev, vrtca s koncesijo in zasebnega vrtca brez koncesije. Za plačilo razlike v ceni zasebnemu vrtcu brez koncesije je Občina Domžale zavezanka za plačilo v višini 85 odstotkov te razlike.