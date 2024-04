Spomin na stavko je v Trbovljah in Zasavju močan, saj so v letošnjem letu v Trbovljah desetletnico obeležili že tretjič. Po razstavi na prostem pred trboveljskim muzejem in proslavi v vašhavi na Ajnzerju so v trboveljski knjižnici organizirali še pogovor o stavki. »Stvar je tudi po desetih letih pravzaprav še sveža. Obletnica stavke ni nekaj, kar bi proslavljali, je pa prav, da se obeleži. Na neki način je bila to nekakšna intimna stvar nas, ki smo stavkali, in tistih, ki so bili zraven,« se spominja Lisec.

Toni Lisec si sicer v okviru društva Perkmandeljc, katerega predsednik je, prizadeva za ohranitev rudarske dediščine in spominov na rudarsko panogo za prihodnje rodove. »Škoda in nedopustno je, da bi šlo vse to v pozabo in propad, saj je močno zaznamovalo te kraje in ljudi. Prav tako bi bilo edino prav, da bi v prihodnje tudi Trbovlje kot Trbovlje imelo nekaj od tega,« meni.