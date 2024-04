»Z vožnjo v kronometru me je Primož Roglič nekoliko presenetil, a ne bom rekel, da povsem,« nam je zaupal nekdanji kolesarski as Primož Čerin, ki je pogovor začel z najodmevnejšo temo začetka letošnje Itzulie. »Težko je reči, da je bil zanj nastop na dirki Pariz–Nica neuspeh, saj gre pri menjavi moštva še vedno za prilagajanje na novo ekipo. Je pa Primož tisto dirko vzel kot neuspeh in v karieri je že neštetokrat dokazal, da ga take stvari še bolj motivirajo. Ljudje ga prehitro odpišejo. Zagotovo je zdaj vmes še bolj treniral in tako znova pokazal, kako dober kolesar je. Še dolgo bo v vrhu. V tem trenutku pa je najpomembnejše, da je nasmejan in da se noge dobro vrtijo,« je prepričan Čerin, ki se zelo veseli preostanka tedna v Baskiji. »Tukaj so trije izmed glavnih konkurentov, tudi za zmago na Touru. Zagotovo se hoče vsak dokazati, a vedeti je treba, da so to vseeno še vedno le priprave za končni cilj, ki je jasen. Tudi tokrat bo veliko vlogo igralo vreme,« je še dodal.

Vreme je igralo eno izmed glavnih vlog že na današnji drugi etapi, ki je bila na papirju najlažja izmed vseh preostalih na hribovitem terenu Baskije. Večinoma je potekala po francoskem ozemlju. Zaradi zmage na kronometru je zasavski orel na sebi nosil rumeno oziroma zlato majico vodilnega kolesarja na dirki, kar je za njegovo moštvo Bora-Hansgrohe povsem nova situacija. Nemško moštvo do zdaj nima veliko izkušenj, ko se mora postaviti na čelo glavnine in nadzirati potek dirke. Svojo prvo nalogo so opravili z odliko. Na celotni etapi so odlično nadzirali beg petih kolesarjev, v zadnji četrtini dirke, ko je začelo močno deževati, pa so dobro zaščitili svojega kapetana. Primož Roglič je imel v preteklosti že velikokrat težave z vožnjo v težkih razmerah, tokrat pa so moštveni kolegi okoli njega naredili pravi mehurček in ga srečno pripeljali mimo vseh zapletov na dirki, da je na cilju brez težav ubranil majico vodilnega. »Tukaj dosti znanosti ni. Treba se je postaviti na čelo in sestaviti taktiko, ki ekipi najbolj ustreza. Imajo odlične športne direktorje, a je zagotovo to še ena odlična priložnost, da se ekipa izpopolni v še eni pomembni situaciji,« nam je na to temo še dejal Primož Čerin.

Druga etapa, ki je sicer imela le en kategoriziran vzpon, a vseeno več kot 2000 višinskih metrov, se je končala s sprintom glavnine. Čeprav je bil teren rahlo navzgor in je ustrezal tudi Rogliču, je ta pokazal svoje izkušnje in se na spolzki cesti ni boril za zmago. V cilj se je pripeljal le v času zmagovalca. Prestiž je tako pobral domačin Paul Lapeira (Decathlon AG2R). »Odlično smo nadzirali etapo. Lovili smo ubežnike, ker smo si želeli tudi etapne zmage. Na koncu je narava poskrbela za manjšo selekcijo, sam pa sem poskrbel za svoje zdravje in se nisem udeležil sprinta. Moral sem biti le zraven. Čaka nas še veliko težkih etap in vsak privarčevan vat lahko pride prav,« je etapo opisal vodilni kolesar dirke Primož Roglič.

Jutri čaka kolesarje nova razgibana etapa s šestimi kategoriziranimi vzponi, a je zadnji na sporedu 18 kilometrov do cilja. Bora-Hansgrohe bo zagotovo na novi hudi preizkušnji.

Dirka po Baskiji, 2. etapa (Irun–Kanbo, 160 km): 1. Lapeira (Fra, Decathlon AG2R) 3,42:28, 2. Battistella (Ita, Astana), 3. Vervaeke (Bel, Soudal-Quick Step), 4. Delgado (Kern Pharma), 5. Aranburu (oba Špa, Movistar), 29. Roglič (Slo, Bora-Hansgrohe) vsi isti čas. Skupno (2/6): 1. Roglič 3,55:02, 2. Skjelmose (Dan, Lidl-Trek) + 0:10, 3. Evenepoel (Bel, Soudal-Quick Step) + 0:12, 4. Ayuso (Špa, UAE Emirates) + 0:14, 5. Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) + 0:15. x