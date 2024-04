V iskanje dveletne deklice so se vključili tudi pripadniki kriminalistične policije na Dunaju, kjer naj bi opazili pogrešano.

Video, ki ga objavljajo srbski mediji in na katerem naj bi bil pogrešani otrok:

Vključil se je tudi Interpol: izdali so rumeno tiralico, s katero iščejo pogrešane osebe.

Oglasila se je tudi mati izginulega otroka: za srbske medije je povedala, da se z možem vsak dan borita, da bi se njun otrok čim prej vrnil domov, pa tudi, da o njej že dneve krožijo številne govorice.

»Držimo se, kolikor se pač lahko, samo da Danko čim prej najdejo. Čakamo, da se vse to konča, upamo na najboljše, potem pa se bova z možem javno oglasila in odgovori na vse žalitve, zmerjanja, neumnosti. Zato se ne oglašamo. Prizadenejo me vsa ta ugibanja, ki valijo krivdo na mene in na moža,« je povedala.