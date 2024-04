Posebej kritično blago je navedeno na t. i. seznamu skupnega prednostnega blaga (angl. CHP list), ki je bil nazadnje posodobljen februarja letos in je objavljen na spletni strani Evropske komisije sta.si/qdYoWz.

Gre za del sankcij, ki jih je EU sprejela proti Rusiji, da bi omejila njeno sposobnost vojskovanja, ji onemogočila dostop do kritičnih tehnologij in trgov ter znatno ošibila njeno industrijsko bazo, so navedli ob seznamu. Na seznamu so med drugim elektronske komponente, kot so integrirana in druga vezja, čipi, komunikacijska in snemalna oprema in njene komponente, optične naprave, navigacijska oprema ter ležaji in naprave za obdelovanje kovin.

»Izvoznike pozivamo, da pri prodaji, dobavi, prenosu ali izvozu blaga s tega seznama skrbno preverijo kredibilnost končnega uporabnika in s tem zmanjšajo tveganje, da bi bilo blago preusmerjeno v Rusijo,«nje ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport navedlo v objavi.