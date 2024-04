Od začetka leta do konca marca so zabeležili več kot 1,1 milijona prihodov in prek tri milijone nočitev, kar je 16 oz. 15 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Največ nočitev med tujimi gosti so doslej ustvarili Slovenci.

Največ nočitev na Hrvaškem so v prvih treh mesecih ustvarili domači gosti (962.000). Sledili so Slovenci z 285.000 nočitvami, Nemci (279.000) in Avstrijci (250.000), so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti.

Največ turističnih nočitev so zabeležili na Jadranu. Našteli so jih 2,2 milijona, kar je petino več kot lani. V notranjosti države so gosti v prvem četrtletju ustvarili več kot 415.000 nočitev, kar je sedem odstotkov več kot lani, v Zagrebu pa 440.000, kar v medletni primerjavi predstavlja petodstotno rast.

Najbolj priljubljene destinacije so bile Istra, Kvarner in splitsko-dalmatinska županija, med posameznimi mesti pa Zagreb, Rovinj, Dubrovnik, Split, Opatija, Poreč in Zadar.

Med 29. marcem in 1. aprilom so turisti na Hrvaškem ustvarili 120.436 prihodov in 380.970 nočitev. Poleg domačih gostov so bili najštevilčnejši državljani Slovenije, Nemčije, Avstrije, Italije in Slovaške.

Največ med njimi se jih je za podaljšani vikend odločilo za Poreč, Dubrovnik, Zagreb, Rovinj in Split.