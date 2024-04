Po podatkih spletne strani Študentska prehrana, naj bi restavracija na Čopovi ulici študentom prehrano ponujala že od 11. aprila. Septembra lani so se v javnosti pojavile informacije, da naj bi na Čopovi odprli drugo poslovalnico verige KFC v Sloveniji, ki naj bi bila med najsodobnejšimi restavracijami v Evropi. Že junija so objavili prvi oglas za delo, takrat so iskali vodjo izmene v ljubljanski poslovalnici. V verigi KFC informacij o novih restavracijah v Ljubljani še niso objavili.