Po podatkih južnokorejske vojske so raketo izstrelili z območja Pjongjanga in je Raketa Sporočili so še, da v sodelovanju z ZDA in Japonsko analizirajo podatke o raketnem preizkusu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južnokorejska vojska domneva, da je šlo za preizkus rakete srednjega dosega z dosegom najmanj 5500 kilometrov. Po poročanju južnokorejske tiskovne agencije Yonhap ne izključujejo možnosti, da je Severna Koreja preizkusila raketo srednjega dosega s hipersonično bojno glavo.

Južna Koreja je po poročanju španske tiskovne agencije EFE medtem danes napovedala sankcije proti dvema ruskima ladjama, ki sta sodelovali pri izmenjavi vojaške opreme med Rusijo in Severno Korejo, ter proti dvema ruskima posameznikoma in njunima podjetjema zaradi sodelovanja pri pošiljanju severnokorejskih delavcev v tujino.

Ladji Lady R in Angara sta po navedbah južnokorejskega zunanjega ministrstva sodelovali pri pošiljanju več tisoč zabojnikov s severnokorejskim orožjem v Rusijo, s čimer sta kršili sankcije Varnostnega sveta ZN, ki Pjongjangu prepovedujejo uvoz ali izvoz kakršne koli vrste vojaškega materiala.

Sankcije, ki bodo začele veljati v sredo, je Seul napovedal tudi proti ruskemu državljanu Sergeju Mihajloviču Kozlovu in njegovemu podjetju Intellect LLC. Po navedbah Južne Koreje sta severnokorejski akademiji za obrambni razvoj pomagala tako, da sta severnokorejskim strokovnjakom s področja informacijske tehnologije zagotovila potrebne osebne dokumente za delo v Rusiji.

Podjetje Sodejstvije in njegov predstavnik Aleksandr Fjodorovič Panfilov pa sta po navedbah Seula sodelovala pri pošiljanju severnokorejskih delavcev v Rusijo, tako da sta jim pomagala pri vstopu v državo in bivanju v njej, je še sporočilo ministrstvo.

Akademija za nacionalno obrambno znanost je severnokorejski organ, ki je sodeluje v raketnem programu države in za katerega veljajo sankcije ZN in številnih držav.