Košarkarji Dallasa v ligi NBA kažejo vse boljše predstave, z njimi pa vse bolj pridobivajo na spoštovanju pred končnico. Potem ko so še drugič ugnali Sacramento in je Luka Dončić nekdanjemu generalnemu direktorju moštva iz Kalifornije Vladu Divcu, ki je sedel ob igrišču, sporočil, da bi ga moral izbrati na naboru (Sacramento je imel leta 2018 drugi izbor, a je klub raje kot Dončića vzel Marvina Bagleyja, op. p.), so nazadnje v teksaškem obračunu porazili še Houston (125:107), ki je imel pred tem na računu enajst zaporednih zmag. Dallas je zdaj pri sedmih. Dončić je pri novem uspehu zbral kar 47 točk, ki jim je dodal še 12 skokov in sedem asistenc.

Čeprav je nastop slovenskega košarkarja do samega začetka visel na nitki, saj ga pestijo številne manjše zdravstvene težave, pa je že v prvi četrtini zadel pet metov za tri točke in zbral kar 22 točk. Do konca je bil 25-letni Ljubljančan še štirikrat uspešen izza črte 7,24 metra, z devetimi trojkami pa je izenačil osebni rekord v ligi NBA. »To je bila naša četrta zaporedna tekma v gosteh, a se je Dončić zavedal, kako pomembna je. Kljub težavam je stisnil zobe, nato pa na parketu vnovič dokazal, zakaj je eden najboljših košarkarjev na svetu. Od prvega trenutka je vlekel voz v napadu. Zadeval je, obenem pa odlično bral nasprotnikovo obrambo in omogočal, da smo prihajali do lahkih košev. Svoje delo je opravil na izredno visoki ravni,« je glavnega asa v moštvu hvalil trener Jason Kidd, ki je bil navdušen nad potezo, ko je Dončić ob izteku napada z varanjem meta okoli črte za tri točke nasprotnikovega branilca vrgel v zrak, nato pa z eno roko, kot da bi polagal, vrgel proti košu in zadel. »Veliko ljudi je bilo ob tej potezi navdušenih. Tudi sam sem jo pospremil z odprtimi usti, po drugi strani pa podobne stvari vidim ves čas na treningih. Navadil nas je, da je pri težkih metih uspešen. Je kot Picasso, ki je vsakič, ko je imel v rokah čopič, ustvaril umetnijo.«

»Kot mladenič sem v domovini delal kot natakar, zato so mi take stvari blizu,« se je z ameriškimi novinarji šalil Luka Dončić, ki deluje vse bolj sproščeno. Očitno je, da so se košarkarji Dallasa v slačilnici povezali, kar je predpogoj za morebiten uspeh v končnici. »Ključni sta obramba in energija, ki sta na zadnjih tekmah na visoki ravni. Ob tem pa ne razpademo, ko nam v igri ne gre. Smo potrpežljivi, ko pride prava priložnost, pa jo znamo izkoristiti,« je razpredal Luka Dončić. Na vprašanje, zakaj misli, da je to njegova najboljša sezona v karieri, je odgovoril, da je ključna zrelost. »V ligi NBA sem zdaj že šesto sezono. Naučil sem se ogromno, bolje razumem košarko, ob tem pa sem se izboljšal tako v napadu kot v obrambi. Ves čas poskušam napredovati in iskati nove načine, kako prelisičiti obrambe. Houston se je tokrat odločil za prevzemanje in ne podvajanje. Rekel bi, da so sprejeli pravilno odločitev. Ko me moštva podvajajo, znam hitro najti pravo rešitev, nato pa pride do situacij, ko s štirimi igralci napadamo tri nasprotnikove, kar se pogosto zaključi s košem. Kakor koli, to so stvari, s katerimi se morajo ubadati ostale ekipe. Vesel sem, da nam gre dobro in upam, da bomo tako nadaljevali.«