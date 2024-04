Vladna strategija priseljevanja: dobra v teoriji, kaj pa v praksi?

Ključni vzroki za migracije danes so politične, varnostne in razvojne narave, Slovenija pa za migrante ostaja tranzitna država. Priseljevanje je postalo eno izmed ključnih vprašanj in pomembna tematika znotraj EU. Vlada je tako prejšnji teden sprejela strategijo priseljevanja, ki je v osnovi dober dokument, a na rezultate bo treba počakati.