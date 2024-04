Bi lahko rekli, da ste proti Olimpiji prikazali najboljšo predstavo sezone?

Morda se nam je celo prvič v celotni sezoni poklopilo veliko stvari v igri. Delovali smo dobro in prišli do prepotrebne ter tokrat resnično zaslužene zmage. Ob tem je bilo lepo videti, da se je dvorana Leona Štuklja dobro napolnila in da tekma proti Olimpiji za Novo mesto še vedno nekaj pomeni. Vemo, kaj pomeni Olimpija v slovenskem prostoru. Medsebojne obračune sem občutil v obeh dresih in lahko povem, da je takšne tekme najlepše igrati.

Proti Olimpiji ste na vseh treh letošnjih tekmah pokazali izredno borbeno predstavo. Zakaj ne tudi na preostalih?

Trudimo se, da na vsaki tekmi pokažemo čim boljšo predstavo. Tudi denimo v Laktaših smo v 24. krogu proti Igokei do sredine tretje četrtine delovali zelo dobro, nato pa nas je zmanjkalo. Vseeno pa domača dvorana nekaj pomeni. Na žalost ali na srečo, kakor koli obrnemo, tekme z Olimpijo pritegnejo več navijačev, z njihovo pomočjo pa je nato lažje igrati. Žal nam je vseh zgrešenih priložnosti v letošnji sezoni, a nam zmaga proti Olimpiji vseeno ogromno pomeni.

Se je psihološko težko pripravljati na tekme, ko veste, da vam teče voda v grlo?

Sam iskreno nek dodaten pritisk čutim že nekje od polovice sezone. Takrat smo lahko videli, kakšen je trend, tudi občutek je bil takšen, da se bomo borili za obstanek. Težko je, a na takšen način pravi igralci tudi gradijo karakter. Kot sem rekel, to je dodaten pritisk, a ga je treba čim bolj odmisliti.

Ob slabih igrah v letošnji sezoni niste imeli niti sreče s poškodbami.

Seveda je to velik minus, a po drugi strani zaradi tega pride do točke, ko izgovorov enostavno zmanjka. Ni več vprašanj o minutaži ali vlog v ekipi. Tisti, ki smo ostali, enostavno moramo prevzeti odgovornost. V takih trenutkih lahko ekipa razpade ali pa se poveže. Morda nas zmaga proti Olimpiji ne reši pred zadnjim mestom, je pa pokazala, da smo stopili skupaj. Upam pa, da nas bodo zdaj poškodbe pustile na miru, saj nas je ostalo resnično malo in vsaka dodatna bi pomenila praktično nemogočo situacijo.

Osebno je za vami uspešna sezona, saj ste prikazovali konstantno dobre predstave. Očitno vam sodelovanje s trenerjem Okornom ustreza?

Paše mi vloga, ki mi jo je namenil. Strinjam se, da v sezoni nisem imel nihanj. Imel sem tudi konstantno minutažo, ponujeno pa poskušal čim bolje izkoristiti. Ponosen sem, da imam zaupanje trenerja in soigralcev.

Ste v slačilnici kakšno rekli tudi o morebitni širitvi lige ABA na 16 ekip ob skoraj zagotovem prihodu kluba iz Dubaja? V tem primeru zadnji ne bi izpadel iz lige, ampak bi igral dodatne kvalifikacije s poražencem finala 2. lige ABA.

Skoraj nemogoče je, da celotno dogajanje okoli lige ABA ne bi prišlo tudi na ušesa igralcem in da se o tem ne bi pogovarjali. Morda je psihološko nekoliko lažje, če veš, da obstaja nek rezervni načrt. Če bodo pravila ob morebitni rešitvi resnično takšna, kot se je dalo prebrati, bomo naredili vse, da obstanemo v ligi ABA. Še pred tem pa bomo poskušali priti na predzadnje mesto in se izogniti morebitnim dodatnim kvalifikacijskim tekmam.

Liga ABA, 25., predzadnji krog: Krka – Olimpija 92:78 (21:19, 51:41, 70:54, Stergar 17, Radovanović 15, Špan 13, Planinić 12, Cerkvenik 11, Bačvić 10, Jurković in Škedelj po 7; Cobbs 16, Blažič in Omić po 14, Stewart 13, Glas 11, Dragić 5, Šaškov in Radičević po 2, Jones 1), Mornar – Borac 80:78 (Weathers 25; Tasić 19), Cibona – Igokea 70:77 (Aranitović 21; Nakić 16), Mega – Split 92:78 (Đurišić 31; Funderburk 25), Budućnost – Partizan 83:89 (Magee 17; LeDay 22), Zadar – FMP 72:75 (Božić 26; Kuzmić 18, Rebec 16), Crvena zvezda – Studentski centar sinoči.

Vrstni red: Crvena zvezda 20-4, Partizan 19-6, Budućnost 18-7, Mega in Olimpija po 15-10, Zadar 14-11, Igokea 13-12, Split 11-14, Studentski centar 11-13, Cibona, Borac in FMP po 9-16, Mornar 6-19, Krka 5-20.