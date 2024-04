Vodilno Celje je imelo proti Aluminiju festival zapravljanja priložnosti: posest žoge 70:30 odstotkov, streli 36:5, streli v okvir gola 10:3. Aluminij je vodil z 1:0 in 2:1, Celje je točko rešilo z goloma Matka iz enajstmetrovke in evrogolom Bobičanca. »Najbolj boleče je, da smo Aluminiju podarili dva gola. S točko nismo zadovoljni, izvedba na igrišču pa ne bi mogla biti boljša in bi morali doseči šest golov. Če bomo ponavljali takšne predstave, se ne bojim nobene tekme do konca sezone,« je povedal trener Celja Damir Krznar. Norbeni Aluminij jo je še tretjič v sezoni zagodel favoriziranim Celjanom (zmaga in dva remija), junak pa je bil 18-letni vratar Lan Jovanović. »Točka v boju za obstanek pomeni veliko, za nameček smo jo osvojili proti vodilni ekipi lige. Ker smo pokazali značaj, smo zasluženo osvojili točko. Za uspeh ima zasluge celotna ekipa, ne le jaz,« je povedal najboljši igralec tekme Lan Jovanović.

Namesto petarde je Olimpija trepetala za zmago

Nogometaši Olimpije so prekinili serijo treh remijev, a na koncu proti Kopru trepetali za zmago s 3:2, potem ko so vodili s 3:0 in imeli priložnosti, da bi v mreži Primorcev odjeknila petrada. »Potem ko smo bili dolgo brez zmage, se je videlo, da smo nervozni. Zmaga je pomembna za samozavest, nisem pa zadovoljen z zaključkom tekme, ki ga moramo odigrati drugače. Potem ko smo dobro prebili obrambni blok Kopra, smo bili v zaključku akcij neučakani. Naša podoba mora biti boljša, kot smo jo pokazali proti Kopru,« je bil jasen trener Olimpije Zoran Zeljković.

Že med odmorom je Zeljković zaradi poškodbe moral zamenjati Florucza, ki je bil s priigrano enajstmetrovko in golom najboljši igralec prvega polčasa, in nato še Sualeheja, medtem ko so Elšniku začele pohajati moči, potem ko je garal na reprezentančni tekmi s Portugalsko. Olimpija je na novi igralni površini lahko uveljavili premoč v tehničnem znanju, saj je žoga lepo tekla. »Še sam ne vem, kako sem zapravil priložnost za četrti gol. Če bi hotel zgrešiti, tega ne bi model narediti,« se je samo nase hudoval napadalec Nemanja Motika, ki je naredil ključne poteze za drugi in tretji gol. Čeprav Olimpija za Celjem zaostaja deset točk in ima do konca devet tekem, še vedno upa na naslov prvaka. »Še vedno je teorija, da lahko osvojimo prvenstvo. V igri je še veliko točk. Moramo trdo delati in verjeti, da bomo za trud nagrajeni. Fantje imajo veliko željo po napredovanju, zavedajo se pomanjkljivosti in napak, zato mi je kot trenerju lažje. Sami smo krivi, da na treh tekmah, ko smo remizirali, nismo osvojili devet točk,« je optimist Zeljković.

Koper je bil v prvem polčasu obupno slab, raven igre pa so dvignili rezervisti Omladič, Osuji in Nkada. »Olimpija je zmagala zasluženo. Prvi polčas smo bili neprepoznavni. Že nekaj časa se nam dogaja, da proti dobrim ekipam ne uspemo povezati dveh polčasov. Menim, da gre za mentalni problem, saj težko zadržimo zbranost vseh 90 minut. To se je videlo v preprostih podajah, ki so bile netočne na razdalji petih metrov. Pred tekmo smo govorili o pogumu, ki je potreben v Stožicah, ko pa smo prišli na igrišče, tega nismo pokazali,« je bil iskren trener Kopra Aleksander Radosavljević po tekmi, na kateri so gostje dosegli dva gola, čeprav si niso priigrali niti ene velike priložnosti.

Oba kluba iz občine Domžale zamenjala trenerja

Mura je z dominantno igro dosegla prvo zmago v spomladanskem delu na zelenici. »Izid je odličen, igrali smo dobro. Tako kot sem navdušen ob petih doseženih golih, sem nezadovoljen ob treh prejetih. Zmaga je potrditev, da dobro delamo,« je povedal trener Mure Anton Žlogar. Poraza pa sta bila usodna za trenerja obeh klubov iz občine Domžale. S klopi Domžal se poslavlja 51-letni Dušan Kosić, ki ima od prihoda avgusta lani ob Kamniško Bistrico izkupiček 9 zmag, 1 remi in 18 porazov. »Ker v spomladanskem delu nismo uspeli ujeti ritma, smo ocenili, da potrebujemo spremembo. Do nadaljnega bo vodenje prve ekipe prevzel dosedanji pomočnik Matej Podlogar,« je odločitev pojasnil direktor Domžal Matej Oražem. Poraz z Mariborom je bil usoden tudi za trenerja Radomelj Oliverja Bogatinova, s katerim je klub sporazumno prekinil pogodbo. Zadnjeuvrščeno ekipo bosta začasno vodila dosedanja pomočnika Dragan Čadikovski in Rok Hanžič.

Izidi 28. kroga v 1. SNL: Rogaška – Bravo 2:0 (1:0, Mijić 23, 72), Maribor – Radomlje 1:0 (0:0, Jakupović 58), Domžale – Mura 3:5 (0:2, Kolobarić 67, Džapo 89, Pišek 91; Nuhanović 30, 39, Čakš 78, Maroša 80, Kurtović 87), Olimpija – Koper 3:2 (2:0, Elšnik 31/ 11m, Florucz 37, Brst 65; Nkada 70, Osuji 89), Celje – Aluminij 2:2 (Matko 36/11 m, Bobičanec 83; Krapukhin 13, Kljun 38).

Rogaška favorit pokala Od danes do četrtka bodo tekme četrtfinala slovenskega nogometnega pokala, v katerem je le ena tekma. Glede na trenutno formo je prvi favorit za lovoriko Rogaška. Spored četrtfinala, danes ob 18. uri: Triglav – Rogaška, jutri ob 17. uri: Gorica – Radomlje, ob 20. uri: Koper – Mura, četrtek ob 15. uri: Ilirija – Beltinci.