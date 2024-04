V drugi slovenski nogometni ligi lendavska Nafta, ki jo poganja kapital z Madžarske, hiti proti prvi ligi, saj ima po 23. krogu od 30 že sedem točk prednosti pred zasledovalci. Lendavčani so v prekmurskem derbiju vodilnih ekip pred 2200 gledalci premagali Beltince z 1:0. Gol so sicer dosegli Beltinčani, veselili pa so se Lendavčani, saj je Rantaša v 78. minut zatresel lastno mrežo. Nafta je imela več priložnosti v prvem polčasu, ko je trikrat stresla okvir gola. V drugem polčasu so bolje zaigrali Beltinčani, a jim je veselje preprečila vratnica. Če je Nafta z eno nogo že prvoligaš, je izenačen peteroboj za drugo mesto, ki vodi v dodatne kvalifikacije z devetouvrščenim prvoligašem. Med Gorico, ki kaže najboljšo formo, saj ima spomladi štiri zmage in remi, Beltinci, Primorjem, Triglavom in Grosupljem je le pet točk razlike.

V Novem mestu slovo Saša Udoviča, ki je bil v vlogi športnega direktorja 12 let, in trenerja Agrona Šalja še ni prineslo napredka. Krka je pod vodstvom trenerja Adnana Zildževića doma le remizirala s Fužinarjem. V hudi krizi je tudi Tolmin, ki je izgubil vseh pet tekem v spomladanskem delu, kar je slaba izkaznica za trenerja Sanela Konjevića. V boju za obstanek najslabše kaže Iliriji in tujski legiji Taboru iz Sežane.

Izidi 23. kroga v 2. SNL: Ilirija – Triglav 1:2, Dekani – Tabor 0:1, Krka – Fužinar 0:0, Rudar – Tolmin 3:1, Dravinja – Primorje 0:0, Slovenska Bistrica – Gorica 1:5, Bilje – Grosuplje 1:5, Nafta – Beltinci 1:0, vrstni red: Nafta 51, Gorica in Beltinci po 44, Primorje 43, Triglav 40, Grosuplje in Slovenska Bistrica po 36, Dravinja, Rudar in Dekani po 28, Bilje 26, Krka, Tolmin in Fužinar po 23, Ilirija 19, Tabor 16.