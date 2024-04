Najbolj vroče ime, ko beseda nanese na tenis, je gotovo Jannik Sinner. Pri vsega 22 letih igra najboljši tenis svojega življenja in tekmece premaguje kot za stavo. Zadnja žrtev je bil tako Bolgar Grigor Dimitrov, katerega je v finalu Miamiju po vsega uri in 14 minutah odpravil s 6:3, 6:1 (med ženskami je zmago slavila Američanka Danielle Collins, ki je bila s 7:5 in 6:3 boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine). S tem je potrdil, da zmaga na grand slamu v Avstraliji ni bila naključna, razmerje zmag in porazov pa je popravil na 22:1. Edini, ki ga je letos uspel premagati, je bil Španec Carlos Alkaraz v polfinalu Indian Wellsa.

Mladi Italijan, ki na najnovejši svetovni lestvici zaseda drugo mesto, pred njim pa je le Srb Novak Đoković, je igral že v 17. finalu v karieri, zanj pa je to bila že 13. turnirska zmaga, s katero je presegel mejo 21 milijonov dolarjev zaslužka. »Ponosen sem na zmago in izid. Na začetku dvoboja sem se malce mučil, a podobno je bilo že pred turnirjem. Po Indian Wellsu namreč nisem imel veliko časa, da se privadim na igrišča. Nato pa sem počasi rastel iz dvoboja v dvoboj,« je bil dobre volje Jannik Sinner, ki je tretjič igral v finalu Miamija, a je leta 2021 izgubil s Poljakom Hubertom Hurkaczem, lani pa z Rusom Danilom Medvedjevom. »Ne vem, v čem je skrivnost trenutnega uspeha. Ostajam osredotočen na ta trenutek, saj nikoli ne veš, kdaj boš odigral zadnji finale. Zdaj prihajajo turnirji na peščeni podlagi in videli bomo, kako se bom tam znašel. Prvi del sezone na trdi podlagi pa je bil odličen,« je še dejal teniški igralec, ki je Dimitrova premagal tretjič na štirih medsebojnih dvobojih.

Sinner je sicer športnik od glave do pet, v mladosti pa je ob igranju tenisa rad brcal nogometno žogo in smučal. Pri 13 letih se je v celoti posvetil tenisu, profesionalec pa je postal pri vsega 16 letih. Uspeh kariere je doživel januarja letos v Melbournu, ko je v polfinalu premagal Đokovića in nato v finalu po petih nizih še Medvedjeva in se veselil prvega naslova za grand slam. Njegovo igro opisujejo kot agresivno z zadnje črte, tudi žogico udarja najmočnejše med vsemi na turneji. Maksimalna zabeležena hitrost žogice po forehandu je bila kar 160 kilometrov na uro. Tudi servis je njegov velik adut, hitrost žogice je pred časom dosegla 221 km/h. Mnogi pravijo, da zavoljo gibanja in samozavesti spominja na legendarnega Rogerja Federerja, ki je zanj pred časom dejal: »Kar mi je pri njemu najbolj všeč, je, da udarja tako forehand kot beckhand z enako močjo.« Po vzoru na številne kolege živi v Monte Carlu, njegova vzornika pa sta Federer in Đoković. Čeprav je rojen v Italiji, pa so v družini govorili nemško (je z Južne Tirolske), obvlada tudi angleščino. Navdušuje se nad avtomobili. Denarja mu ne manjka, med številnimi osebnimi pokrovitelji so tudi Nike, Head, Rolex, Gucci, Intesa San Paolo in Lavazza.