Življenje 21-letne Mihaele Berak se je končalo okoli desete ure zvečer 20. septembra lani. S službeno pištolo jo je v svojem stanovanju v Osijeku ustrelil šest let starejši policist Marko Smažil. Žrtev in strelec sploh nista bila v razmerju, poznala sta se šele kak mesec. On si je njun odnos predstavljal drugače, v kratkem času je postal obseden z njo. Takšna je vsaj teorija žrtvine družine o poteku dogodkov tisti večer. Obtoženi vztraja, da jo je ustrelil po nesreči. Pol leta po krvavem dogodku ga je tožilstvo uradno obtožilo uboja. Zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu, v službi so ga že takoj po streljanju suspendirali, čaka ga še disciplinski postopek. Če bo spoznan za krivega, mu grozi najmanj pet let zapora.

Policijska preiskava je pokazala, da sta se žrtev in policist poznala kak mesec dni, v tem času pa je bila Mihaela večkrat pri njem na obisku. Tako je bilo tudi usodnega večera. Policist naj bi se dekletu pohvalil z novim tokom za pištolo ter orožjem samim, ko se je to v nekem trenutku sprožilo, naboj pa je zadel Mihaelo. Policija je zato v prvih trenutkih preiskovala zgolj sum povzročitve splošne nevarnosti in nepravilno ravnanje s službenim orožjem, saj je 27-letnik vztrajal, da se je dekle ustrelilo samo, ko je bil on v kopalnici. »Na ogledu kraja dejanja je hitro postalo jasno, da ni bil samomor, ampak da jo je ustrelil on. Zgodaj zjutraj smo ga aretirali,« je pojasnil vodja osješko-baranjske policijske uprave Ladislav Bece. Na neki točki je mladenič priznal, da jo je ustrelil, a po nesreči, med čiščenjem pištole.

Prikrival dokaze?

Ali je tudi to laž, bodo ugotavljali na sojenju. Smažil naj bi namreč še pred prihodom kolegov premikal truplo, odstranil določene sledi in dokaze, se umil in očistil oblačila, opravil pa tudi več telefonskih klicev. Poklical je tudi svojega šefa. »Joj, v neprijetni situaciji sem ... Punca je prišla do mene, se igrala s pištolo in se ustrelila,« je bila prva policistova izjava. Navedbe so sprožile burne odzive v javnosti, padale so obtožbe, da je policija skušala zadevo prikriti in pomagati »enemu od svojih«. »Nič od tega se ni zgodilo. Priznam le nespretno komuniciranje z javnostjo,« je nekaj dni zatem izjavil Bece. Vseeno ostaja ogromno vprašanj neodgovorjenih. Denimo, zakaj je Smažil službeno pištolo sploh nosil domov? Zakaj je bila na vidnem mestu ob obisku civilista? Zakaj je skušal prikriti dejanje, če je res šlo za nesrečo?

Družina in prijatelji ubite študentke prava (kakor tudi dobršen del javnosti) pa imajo svojo teorijo – Smažil je njihovo deklico ubil, ker ni hotela biti z njim. Da gre torej za femicid. Mihaela naj bi eni od svojih prijateljic potožila, da je bil Marko do nje posesiven, obseden z njo. Pa sploh nista bila v partnerski zvezi.