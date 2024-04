Observatorij s sedežem v Londonu je sporočil, da so izraelske rakete uničile stavbo ob iranskemu veleposlaništvu, pri tem pa je umrlo osem ljudi. Med ubitimi so vodja sil Al Kuds v Libanonu in Siriji, dva iranska svetovalca in pet članov iranske revolucionarne garde (IRCG).

Tudi iranski mediji so poročali, da je bila v napadu popolnoma uničena stavba tik ob veleposlaništvu. Veleposlanik in njegova družina pa niso bili ranjeni. So pa dodali, da je bil v napadu ubit general enote IRGC Al Kuds Mohamad Reza Zahedi. Odgovornost za napad so pripisali Izraelu.

Al Kuds je ena od petih vej IRGC in deluje v tujini.

To je bil peti napad v osmih dneh v Siriji, kjer predsednik Bašar al Asad velja za podpornika Irana.

Sirski obrambni minister Faisal Mekdad je obsodil napad, v katerem je po njegovih besedah umrlo več nedolžnih ljudi.

Izrael je od začetka državljanske vojne v Siriji leta 2011 izvedel več sto zračnih napadov na območje, kjer pa skuša predvsem onemogočiti dobavo orožja za Hezbolah. Število napadov se je okrepilo po začetku vojne s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze 7. oktobra lani. Med drugim je bilo v napadu na provinco Alep v petek ubitih več kot 50 ljudi, med njimi večinoma pripadniki sirske vojske in pripadniki libanonskega gibanja Hezbolah.