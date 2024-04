»Velika noč nas spominja na moč upanja in prenove. To je čas, da molimo drug za drugega. Velika država smo zato, ker smo dobri ljudje in zaradi vas še nikoli nisem bil bolj optimističen glede Amerike, kot sem sedaj,« je navdušeni množici na južni trati Bele hiše povedal Biden in ji predstavil dva velika velikonočna zajca, ki sta potem zabavala otroke.

Ti so se pomerili v tekmovanju hitrega kotaljenja jajc z žlicami po travi do cilja, zanje pa je bilo pripravljenih še več raznih prireditev, ki so imeli izobraževalni poudarek. Jill Biden je učiteljica in dogodek je dobil ime »EGGUDACTION«, kar je besedna igra iz jajca in izobraževanja.

Republikanci so iz praznika skušali ustvariti škandal, ker je velikonočna nedelja letos padla na 31. marec, ki je več let tudi praznik trans-spolnih oseb. Bela hiša je na to spomnila, bivši predsednik Donald Trump pa je potem zahteval, da se mora opravičiti vsem katolikom in kristjanom po svetu, ki naj bi bili zaradi tega užaljeni.

»Čas za odpuščanje in združevanje ljudi. Malce več ljubezni brez sprenevedanja,« je na vprašanje, kaj mu pomeni praznik velika noč, odgovoril Biden.