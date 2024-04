Zakaj medicinskim sestram ni uspelo, kar je zdravnikom

V zdravstveni negi že vrsto let zaman zahtevajo, da se standardi in normativi njihovega dela posodobijo. Zdravniki se medtem sklicujejo na modro knjigo, ki so ji oblasti pritrdile po eni od preteklih stavk. Številne dileme glede tempa dela v zdravstvu in nagrajevanja ostajajo nerazrešene.