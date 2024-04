Zakon sicer omogoča prepoved predvajanje vsebine tujih kanalov in zaprtje njihovih pisarn v Izraelu, če ocenijo, da delovanje teh medijev škodi nacionalni varnosti.

Izrael je januarja sporočil, da sta bila novinar Al Jazeere in samostojni novinar, ki sta bila ubita v zračnem napadu v Gazi, terorista. Zatem so za drugega novinarja Al Jazeere, ki je bil ranjen v drugem napadu, trdili, da sodeluje s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Al Jazeera je vztrajno zavračala obtožbe in očitala Izraelu, da namerno napada zaposlene pri Al Jazeeri, ki delujejo na območju Gaze.

Izrael je začel vojno v Gazi, potem ko je Hamas 7. oktobra lani napadel jug države in pri tem ubil najmanj 1160 ljudi, večinoma civilistov, poroča AFP. Izraelska vojna v Gazi je medtem terjala najmanj 32.845 smrtnih žrtev, med njimi so večinoma ženske in otroci.