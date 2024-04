Prebežnike je obalna straža v nedeljo rešila z ribiškimi in patruljnimi čolni, je za ciprski radio RIK potrdil tiskovni predstavnik policije. Sprva so ob vzhodni obali rešili 120 prebežnikov, kasneje pa so pred obalo pripluli še trije čolni. Na enem od njih je bilo natrpanih več kot sto ljudi ljudi, oblasti pa so aretirala štiri ljudi, ki so domnevno tihotapci prebežnikov.

Obalna straža je danes na treh čolnih rešila še 150 migrantov.

Predsednik Cipra Nikos Hristodulides je za torek sklical krizno zasedanje sveta za nacionalno varnost, domnevno zaradi povečanega števila prihoda migrantov.

Statistike Evropske unije kažejo, da je delež prebežnikov, ki zaprosijo za azil na Cipru, glede na število prebivalstva daleč najvišji v EU.

Begunska taborišča na otoku so sicer kronično prenatrpana, navaja dpa.

Ciper je lani poročal o povečanju nezakonitih prihodov migrantov s čolni, in to predvsem sirskih migrantov. Po uradnih podatkih jih je lani prišlo skoraj 10.500, ob tem, da jih je prostovoljno odšlo ali pa so jih deportirali več kot 11.000.