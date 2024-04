Rogličev čas bi bil še boljši, a je 34-letni Kisovčan v Irunu tik pred koncem zgrešil zadnji ovinek in izgubil nekaj sekund, preden se je vrnil na traso. V drugem ovinku takoj po začetku pa je padel Evenepoel (Soudal-Quick Step) in tudi sam izgubil nekaj časa.

Vseeno je Roglič s časom 12:34 slavil pred Vinom (UAE Team Emirates), Skjelmosejem (Lidl-Trek) in Evenepoelom. Danski as Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je bil peti s 15 sekundami zaostanka.

Za Rogliča je bila to prva zmaga v dresu nove ekipe Bora-hansgrohe, ki se ji je pridružil iz nekdanje Jumbo-Visme, skupno pa 81. v karieri. V vožnjah na čas je zabeležil 18. zmago, od tega peto zaporedno na dirki po Baskiji (2017, 2018, 2021, 2022).

»Enostavno sem vesel. Tukaj je vedno izjemno vzdušje, tudi ljudi je ogromno. To je odličen začetek dirke, čeprav sem na koncu celo zgrešil ciljno črto. Ampak na srečo to ni spremenilo razpleta,« je v izjavi za organizatorje dirke po koncu dejal Roglič.

»Najbrž sem naredil preveč ogledov trase, saj sem se po njih vedno tam odpeljal desno. Nato sem, ko je šlo zares, pomislil, da vse skupaj traja predolgo in bi moral biti že na cilju. Vedel sem, da sem najbrž zgrešil ovinek, se obrnil in odpeljal do cilja,« je še o nesrečnem dogodku dodal dvakratni zmagovalec Baskije (2018, 2021).

V izjavi je povedal, da je za njim najlažji dan in da se lahko do konca vrstni red še premeša. »Vedno mora biti nekdo spredaj in nekdo zadaj. To je bil šele prvi dan, najlažji pravzaprav. Zato moramo še naprej dati vse od sebe in dirkati iz dneva v dan. Lepo bi bilo imeti majico vodilnega tudi po koncu dirke, a do tja je še dolga pot,« je za konec dodal slovenski as.

Favoriti za končno zmago so se zaradi slabše vremenske napovedi, ta se ni uresničila, odločili za start takoj po začetku sporeda v Irunu.

V prvi polovici trase so morali kolesarji premagati krajši, a ne preveč strm vzpon na Olaberrio (1,7 km/5,2 %), po spustu v Irun pa je tam sledil še okoli 200 m dolg klanec do cilja.

Roglič je imel že pri prvem vmesnem času na vrhu prvega vzpona najboljši čas s 6:55 minute, najbolj pa se mu je po polovici trase približal Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), ki je startal ob koncu. Po zaostanku vsega sekunde je nato Britanec naletel na napovedan dež in končal na devetem mestu.

Vingegaard, sicer prvi favorit dirke, je zasedel peto mesto. Njegov rojak Skjelmose je v zadnjem delu zaradi Slovenčevega napačnega odcepa pridobil nekaj časa in na koncu zaostal deset sekund.

To je bilo dovolj za tretje mesto, na četrtem pa je pristal svetovni prvak v kronometru Evenepoel z 11 sekundami zaostanka, medtem ko je nekoliko presenetil Vine in za Rogličem zaostal sedem sekund.

Dirka po Baskiji sicer ponuja prvo primerjavo pripravljenosti treh od štirih favoritov za julijsko dirko po Franciji. Ob trojici Roglič, Vingegaard in Evenepoel na startu manjka zgolj Tadej Pogačar.

V torek bo na sporedu pretežno razgibana druga etapa od Iruna do Kanba (160 km), na kateri bi lahko na svoj račun prišli redki sprinterji na dirki.