»Veseli smo, da nas letos počasti s svojim prihodom predsednica republike, ki je, kot vemo, tudi sama motoristka. Izhaja torej iz naših vrst, zato nam je v čast, da nas bo nagovorila,« je za STA povedal predstavnik organizatorjev Leopold Pungerčar iz Motokluba Trebnje.

Osrednji del srečanja z blagoslovom motorjev, s pozdravnimi govori in kulturno-zabavnim sporedom so začeli kot običajno po praznični maši ob 11. uri.

Prireditev je potekala na velikem parkirišču pred mirnopeško cerkvijo in je namenjena srečevanju in druženju motoristov in ostalih ljubiteljev motorjev ob začetku nove motoristične sezone. »Ta blagoslov nam veliko pomeni, tako vernim kot nevernim,« je povedal Pungerčar.

Z dogodkom želijo na začetku motoristične sezone opozoriti tudi na prometno varnost.

To je v nagovoru storila predsednica Pirc Musar, tudi sama motoristka. »Velika odgovornost je na nas motoristkah in motoristih. Smo bolj ranljivi v prometu, zato moramo biti toliko bolj previdni ... Rada bi vas prosila, da greste s premislekom in trezno na cesto, da pazite nase in na vse ostale udeležence v prometu. Želim si, da vsi skupaj sledimo cilju nič - nič mrtvih, nič hudo poškodovanih,« je dejala.