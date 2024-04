Cene elektrike in plina so znatno padle in razmah uporabe obnovljivih virov energije pomeni, da "večina elektrike sedaj prihaja iz čistih, podnebju prijaznih virov," je dejal Habeck.

Več nemških termoelektrarn na premog so konec marca ugasnili. V družbah RWE in Leag so po poročanju dpa v nedeljo potrdili, da so ugasnili več elektrarn na lignit v premogovnih območjih v Porenju in v Brandenburgu. Dodatno je nemško gospodarsko ministrstvo po navedbah dpa danes sporočilo, da je iz omrežja trajno odklopljenih osem srednje velikih in manjših termoelektrarn na premog skupne moči 1,6 gigavata.

Nemčija je v času energetske krize, ko je iskala alternative ruskemu plinu, katerega velika porabnica je bila, po ruski invaziji na Ukrajino nekaterim termoelektrarnam na premog, ki bi po prvotnih načrtih že morale prenehati delovati, podaljšala obratovanje, nekatere, ki so bile v rezervi, pa ponovno zagnala.