Čeprav je ideja videti nedolžna, se v osnovi nagiba k retradicionalizaciji ženskih vlog, saj poziva ženske, naj se vrnejo k spolno določenim vlogam, ki jih poznamo iz časov pred drugo svetovno vojno. Vplivnice se na videoposnetkih tako pojavljajo z retro pričeskami iz 50. let ter z oprijetimi predpasniki, v katerih prikazujejo peko kruha, krpanje nogavic ali druga opravila, ki so povezana s podobo »popolne gospodinje«. Tako imenovano gibanje »tradewife« je zelo podobno novejšemu viralnemu trendu »stay at home girlfriend«, le da v slednjem večinoma sodelujejo mlade ženske brez otrok. Oba trenda namigujeta na spolno delitev vlog, kjer se ženske posvečajo gospodinjskim opravilom ter so podrejene svojim možem oziroma partnerjem.

Tovrstna gibanja so še posebej zaživela med epidemijo, za njihov dodaten zagon pa je poskrbel tudi znani »alfa moški« Andrew Tate, ki je z mačistično retoriko zelo uspešno širil radikalne in sovražne ideje seksizma in mizoginije med mlade. Predstavnice teh gibanj tako pogosto kritizirajo tudi feministična gibanja ter poudarjajo, da bi se morale ženske osredotočati na družinsko življenje, moški pa bi morali biti pristojni za finance. Sočasno pa se na družbenih omrežjih med dekleti širi tudi ideologija »girl boss« (samooklicanih liberalnih feministk), ki prodajala idejo ženske opolnomočenosti in tako imenovanega »woke« kapitalizma, ki s pravim feminizmom nima kaj dosti skupnega.

Ne gre nujno za pripadnice skrajne desnice

Pripadnice gibanja “tradwife” so običajno zelo konservativne in antifeministične, vendar niso nujno pripadnice skrajne desnice. »Gibanje zaobsega celoten ideološki spekter, a hkrati predstavlja tudi vstopno točno za ideologijo belih nacionalistov in supremacistov,« je za Euronews Culture pojasnila raziskovalka na Inštitutu za strateški dialog Cécile Simmons. Kot poudarja, je zaskrbljujoče predvsem pozivanje k podrejenosti moškemu partnerju, kar predstavlja nevarnost, da bi se zlorabljajoče odnose lahko normaliziralo.

41-letna Enitza Templeton iz Littletona v Koloradu, ki je bila vzgojena kot evangeličanska kristjanka, je za CNN delila svoje izkušnje, saj je bila zadnje desetletje vživeta v vlogo tradicionalne žene. Verjela je namreč, da ima mož lahko oblast nad svojo ženo. Ob štirih zjutraj začela peči kruh in za svojo šestčlansko družino pripravila obroke, njen mož posvečal službenim obveznostim. Kot pravi, ji je uspelo pobegniti iz bednega življenja, zdaj pa na družbenih omrežjih želi pomagati drugim ženskam, ki so se znašle v podobnem položaju.

»Vedno, ko je nekaj romantizirano, se je treba resnično vprašati, ali to obstaja v resničnosti. … Tvegate in pravzaprav pričakujete, da ima druga oseba v mislih vaše najboljše interese – nekako se odrekate odgovornosti zase,« je za CNN dejala Christine Borzumato-Gainey, svetovalka in izredna profesorica na oddelku za socialne storitve na univerzi Elon v Severni Karolini. Kljub temu da več »tradlife« vplivnic pravi, da ne vidijo potrebe po rezervnem načrtu, strokovnjaki opozarjajo, kako pomembno je ohraniti močne odnose sprijatelji in družino, ki predstavljajo podporni sistem, na katerega se oseba lahko zanese, če se razmerje ne izide.