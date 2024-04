»Na žalost nismo dosegli rezultatov, ki smo si jih želeli,« je dejal Erdogan podpornikom. »Seveda bomo spoštovali odločitev države. Izogibali se bomo trmoglavosti, delovanju proti nacionalni volji in dvomu o moči naroda,« je dodal.

Opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) je glede na začasne rezultate po 98 odstotkih preštetih glasov s 37,6 odstotka podpore postala najmočnejša sila v državi, AKP je zbrala 35,7 odstotka glasov, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Če bodo rezultate potrdili, bo to prvič od leta 2002, da AKP ne bo najmočnejša sila v državi.

CHP je med drugim slavila v petih največjih mestih v državi, tudi Istanbulu in Ankari. Vodja CHP Özgür Özel je ocenil, da je to zgodovinski rezultat, ki kaže na to, da si volivci želijo novo politiko.

V 16-milijonskem Istanbulu je po skoraj vseh preštetih glasovih z 51 odstotki zmagal trenutni župan Ekrem Imamoglu (CHP), Erdoganov kandidat Murat Kurum je medtem prejel 40 odstotkov. Tudi v Ankari je slavil trenutni župan Mansur Yavas, po polovici preštetih glasovih je osvojil skoraj 59 odstotkov glasov, medtem ko jih je kandidat AKP 33,5 odstotka.

Na lokalnih volitvah v Turčiji je lahko v nedeljo svoj glas oddalo okoli 61 milijonov ljudi. Predvolilni boj je veljal za nepravičnega, saj je večji del medijev pod neposrednim ali posrednim nadzorom vlade. V ospredju so bile sicer teme, kot so inflacija, infrastrukturni projekti in pripravljenost na potrese.