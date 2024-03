Sprti skupini sta se spopadli tako s kamni in palicami kot s strelnim orožjem, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Prokurdska stranka DEM, naslednica Ljudske demokratske stranke HDP, ki je slavila na prejšnjih lokalnih volitvah, je sporočila, da preiskuje incident.

HDP je leta 2019 osvojila več županskih mandatov, a je zaradi domnevnih povezav s prepovedanimi kurdskimi oboroženimi skupinami v več mestih ostala brez oblasti. Tako je bilo tudi v Diyarbakirju, kjer so centralne oblasti zmagovalca volitev zamenjale z upraviteljem.

Kot navaja nemška tiskovna agencija dpa, turški predsednik Recep Tayyip Erdogan DEM prav tako obtožuje povezav s kurdskimi oboroženimi skupinami, v stranki pa te povezave zavračajo.

Turki danes izbirajo župane in člane svetov v vseh provincah. Največja bitka že tradicionalno poteka za 16-milijonski Istanbul, kjer si Erdogan prizadeva za zmago Murata Kuruma, ki bi oblast v največjem turškem mestu vrnila v roke njegove Stranke za pravičnost in razvoj (AKP).

Local #elections in #Turkey offer new ways and methods to dictators. The government transported thousands of soldiers and cops as voters from Turkey's western metropolises and elsewhere to #Kurdish cities. These 'imported' voters, who are transported to Kurdish cities just to… https://t.co/9WVkbgE3lH