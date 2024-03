»Velika noč je za nas povabilo, da tudi mi odložimo vse tisto, zaradi česar smo zvezani, da ne moremo z neoviranim korakom in neobremenjenim srcem hoditi za svojim Odrešenikom,« je pri vstajenjski maši v ljubljanski stolnici dejal Zore.

S svojim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem nas, kot je dodal Zore, Jezus uči in vabi, naj odložimo dela teme in oblečemo orožje svetlobe. »Če smo Kristusovi, odvrzimo sovraštvo, prepirljivost, nevoščljivost, jezo, častihlepnost in še toliko drugega, kar kot okovi oklepa naša srca. Če smo vstali z njim, si oblecimo Gospoda Jezusa Kristusa,« je dejal.

Ravno ta »oblečenost v Kristusa« bi moralo po njegovih besedah biti kristjanovo razpoznavno znamenje. S seboj bi ga moral nosit vse življenje. »Iz kristjanovih oči bi moralo vedno sijati obzorje večnosti, obzorje življenja. In današnji svet potrebuje oboje, upanje in življenje,« je med drugim dejal Zore.

Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje pa je v pridigi pri vstajenjski maši v stolni cerkvi v Novem mestu dejal, da je velika noč praznik pravega in resničnega življenja.

»Spodbuja nas, da ob izstopu iz objema smrti, ki nam ga zagotavlja Gospodovo vstajenje, v svojem okolju pospešujemo kulturo življenja. Recimo življenju 'da'! To je še posebej pomembno, ker so v Sloveniji v teku priprave na uzakonitev samomora s pomočjo in evtanazije,« je, kot je razvidno iz objave na spletni strani Slovenske škofovske konference, dejal Saje.

Dodal je, da človekovo življenje, za katerega kristjani verujejo, da je Božji dar, ni več nedotakljivo. »Predlog zakona z namenom, da ublaži trpljenje redkim posameznikom, prinaša številne nove probleme za širšo družbo in skrite pasti ter na področju varovanja človeškega življenja odpira možnosti za zlorabe,« je opozoril Saje.

V povezavi z lansko izjavo komisije Pravičnost in mir pa je ponovil, da življenja ne smemo vrednotiti glede na njegovo koristnost, funkcionalnost, zdravje, sposobnost avtonomnega odločanja ali celo glede na stroške zdravljenja.

»Dostojanstvo, ki ga uživa sleherna človeška oseba, ga varuje pred tem, da bi kdorkoli lahko posegel v njeno življenje. Z uvajanjem razlikovanja med vrednim in nevrednim človeškim življenjem bi pokopali temeljno civilizacijsko pridobitev, ki zagotavlja nedotakljivost vsakega človeškega življenja,« je dejal Saje.

Poleg maš so škofje in duhovniki davi vodili tudi vstajenjske procesije. Nadškof Zore pa bo ob 15. uri v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani vodil tudi votivno protipotresno pobožnost, je še zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference.