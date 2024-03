64-letnik je na obrobju Splita za visokimi zidovi v neprimernih razmerah zadrževal 69 živali, poroča Index.hr. Hrvaško društvo za zaščito živali Bestie je na Instagramu objavilo posnetke in poudarilo, da gre za pravo koncentracijsko taborišče za pse. Ti so bili namreč v kletkah, privezani na kratkih verigah, ležati pa so morali na betonu, kamnih in niso imeli primernega zavetja. »Jasno je, da ti psi niso hišni ljubljenčki, temveč se jih vzreja za borbe. Šokantno je, da do zdaj še nihče ni reagiral,« pa so zgroženi v društvu 'Prijatelji životinja'.

Moški, ki je sicer po poklicu psihiater, je priznal, da so to njegove živali, zato so ga že izpustili na prostost, a se ne sme približati zemljišču. Psi so zdaj v rokah organizacij za zaščito živali. Iz društva 'Prijatelji životinja' pa še so sporočili, da so prevladovale pasme bul in staford, na prizorišču pa so našli tudi samico kangala, ki grize lastno nogo. Policija med drugim sumi, da je 64-letnik nelegalno zadrževal dva volkova, zaradi parjenja s psi, da bi tako lahko povečal borbene veščine psov.