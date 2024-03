O težavah pri dobavi elektrike so v soboto zvečer poročali iz regij Dnipropetrovsk, Sumi in Poltava ter iz Harkova, ki je bil znova tarča ruskega obstreljevanja, v katerem je bila po zadnjih podatkih ranjena ena oseba.

V nočnih napadih ruske vojske na ključno infrastrukturo v Lvovu na zahodu države pa je bila ubita ena oseba, so sporočile lokalne oblasti in opozorile, da bi lahko bilo pod ruševinami ujetih še več ljudi.

Nacionalni operater Ukrenergo je danes sporočil, da so ruske sile ciljale tudi energetsko infrastrukturo na jugu države, zaradi česar prihaja do motenj v dobavi elektrike v Odesi in okolici.

Zelenski se je v sobotnem večernem nagovoru zahvalil delavcem, ki s popravili prizadetega energetskega omrežja skrbijo za oskrbo z elektriko, spričo vnovičnih ruskih napadov pa je zaveznice pozval, naj Ukrajini dobavijo nove sisteme zračne obrambe in rakete.

Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bila ponoči aktivna tudi ruska zračna obramba, ki je sestrelila najmanj 13 ukrajinskih raket.

Zaradi rednega čezmejnega obstreljevanja so oblasti ruske regije Belgorod v notranjost države evakuirale 5000 otrok, je v soboto sporočil regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.