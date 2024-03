Protivladni protesti so včeraj potekali v Tel Avivu in Jeruzalemu. Protestniki v Tel Avivu so blokirali mestno obvoznico in zahtevali predčasne volitve ter pozivali k izpustitvi talcev, ki jih je zajel Hamas. V Jeruzalemu pa je več sto protestnikov nastopilo proti premierju Benjaminu Netanjahuju ter njegovo skrajno desno vlado obtožilo, da ni zagotovila izpustitve približno 130 talcev, za katere se domneva, da so še vedno v Gazi. Manjši protesti so potekali tudi v drugih manjši mestih, nadaljevali pa naj bi se danes. Med protestniki naj bi tudi sorodniki talcev.

Tens of thousands of people turned out for mass protests across Israel on yesterday night as the weekly demonstrations in Tel Aviv by the hostages’ families took a dramatic turn after speakers called on attendees to “take to the streets”.#BringThemAllHomeNOW#IsraelPalestineWarpic.twitter.com/q6RGveW2Ra — Rudhra Nandu (@rudhranandu) March 31, 2024

Izrael kljub diplomatskim prizadevanjem še naprej napada Gazo

Potem ko so zunanji ministri Francije, Jordanije in Egipta v soboto v Kairu pozvali k takojšnjemu premirju v Gazi, danes iz egiptovske prestolnice napovedujejo nadaljevanje pogajanj za ustavitev nasilja v palestinski enklavi. Izrael medtem nadaljuje z napadi, davi so med drugim ciljali begunsko taborišče Magazi v osrednji Gazi. Egiptovski varnostni mediji so za eno od tamkajšnjih televizij potrdili, da bodo danes v Kairu znova stekli pogovori za dosego premirja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki vlada v Gazi.

Med trajajočimi diplomatskimi prizadevanji za mir na Bližnjem vzhodu Izrael nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo. Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala o napadu na begunsko taborišče Magazi, v katerem so bili davi ubiti najmanj trije ljudje, več pa je ranjenih. Pred tem je katarska televizija Al Jazeera poročala tudi o napadih na Han Junis na jugu enklave. Po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva je bilo ponoči skupno ubitih 75 ljudi.

Medtem je bistveno naraslo tudi število mrtvih v sobotnem stampedu in streljanju med razdeljevanjem humanitarne pomoči v mestu Gaza na severu. Po zadnjih podatkih je v najnovejšem primeru izraelskega streljanja na čakajoče na hrano umrlo najmanj 17 ljudi, še okoli 30 je ranjenih.

Nadaljevanje izraelskih vojaških operacij v Gazi je v neposrednem nasprotju z resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki je v ponedeljek pozval k takojšnjemu premirju.