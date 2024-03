Eksplozija je odjeknila na osrednji tržnici mesta Azaz v provinci Alep, ki leži blizu turške meje, poroča BBC. Trg je bil med eksplozijo poln ljudi, ki so za svoje otroke pred Eid al-Fitrom, ki zaznamuje konec islamskega postnega meseca ramazana, kupovali nova oblačila. Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo večje število poškodovanih oseb, ki ležijo na tleh, poškodovane zgradbe in ostanke gorečega avtomobila. Po trenutnih informacijah je umrlo najmanj sedem ljudi.

BREAKING: A car bomb exploded in the middle of the popular market in the city of Azaz in the northern countryside of Aleppo, Syria. There are many martyrs and wounded innocent civilians. pic.twitter.com/mnA0LSSxFP — Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) March 30, 2024

Azaz je pod nadzorom milic, ki se borijo proti sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu v državljanski vojni v državi. Turške sile in njihovi pooblaščenci nadzorujejo velika območja Sirije ob meji, ki si jo delita obe državi. Analitiki so zato mesto v kontekstu državljanske vojne označili za strateško pomembno zaradi njegove bližine turški meji in vrednosti kot oskrbovalne poti.

Bombe na natrpanih civilnih območij sicer a severozahodnem obmejnem območju Sirije niso neobičajne. Leta 2017 je bilo v eksploziji avtomobilske bombe pred mestnim sodiščem ubitih več kot 40 ljudi. Takrat je odgovornost prevzela skupina Islamska država, ki je mesto zavzela leta 2013 in ga za kratek čas zadržala.